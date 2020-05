Taylor Mega: “vittima di violenza a 15 anni”/ “Tony Effe? Abbiamo passato una…”

Pubblicità

Taylor Mega si racconta in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Giovanni Terzi per Libero Quotidiano. L’influencer, momentaneamente lontana dal mondo dello spettacolo, continua a mantenere il legame con i fans attraverso in social. Su Instagram, la Mega racconta le sue giornate attraverso post e video in cui mostra la propra quarantena. Sempre bellissima e in perfetta forma, nell’intervista rilasciata a Giovanni Terzi, Taylor Mega si è lasciata andare ad una confessione choc. In passato, l’influencer aveva già raccontato di aver avuto problemi di dipendenza dalla droga durante un’intervista rilasciata a Verissimo. Oggi, torna sull’argomento svelando anche di essere stata vittima di violenza quando aveva solo 15 anni. “A me è capitato di avere uomini manipolatori ma la storia di violenza brutta l’ho vissuta da ragazzina, quando a 15 anni ero fidanzata con un ragazzo di 18. In quel periodo mi sono persa completamente”, ha ammesso l’influencer.

TAYLOR MEGA: “HO INIZIATO A FARMI DI EROINA, POI SONO RIUSCITA AD USCIRNE”

Taylor Mega non nasconde i problemi che ha avuto in passato e racconta i retroscena choc della sua giovinezza. Pur essendo ancora giovanissima, l’influencer racconta di aver dovuto affrontare problemi grandissimi quando era ancora una ragazzina. “Si instaura un rapporto malato tra vittima e carnefice che è difficile da dissolvere. Io avevo iniziato a farmi di eroina e di droga, lui era violento ma alla fine sono riuscita a rompere quel sistema perverso”, ha raccontato la Mega a Giovanni Terzi. Un’esperienza dolorosa e difficile da dimenticare per Taylor che, tuttaviua, da quel terribile periodo ha imparato una cosa importante. “Mi ha insegnato a essere diffidente dagli uomini gelosi e possessivi, quelli che non ti fanno vivere la tua vita, quelli che la vogliono stravolgere”, ha concluso Taylor che è stata aiutata dalla famiglia che le è rimasta sempre accanto. Infine, sul ritrovato amore con Tony Effe ha concluso: “abbiamo passato una buona quarantena”.



