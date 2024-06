Heather Parisi: chi è e il marito Umberto Maria Anzolin/ Con la figlia Jacqueline, fidanzata di Ultimo…

Heather Parisi: la vita privata, il marito Umberto Maria Anzolin e i figli

Heather Parisi, per anni, è stata una protagonista indiscussa della televisione italiana insieme a Lorella Cuccarini con cui è stata la regina del sabato sera incantando i telespettatori con il suo innato e indiscutibile talento. In Italia, Heather Parisi ha trovato non solo il successo ma anche l’amore in diverse fasi della sua vita perchè la showgirl ha avuto quattro figli da tre uomini diversi e attualmente vive a Hong Kong con il suo attuale marito e i loro due figli. Il primo matrimonio di Heather Parisi è stato quello con Giorgio Manenti con cui, nel 1994, ha avuto la sua prima figlia, Rebecca Jewel a cui ha regalato una sorellina quando, dopo la fine del matrimonio, ha avuto una relazione con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo da cui, nel 2000, ha avuto la figlia Jacqueline Luna.

Le due ragazze sono attualmente molto legate e sui social si mostrano spesso insieme condividendo vacanze e momenti importanti delle rispettive vite che hanno in Italia, lontano da Heather Parisi che, invece, a Hong Kong, condivide la propria quotidianità con il marito Umberto Maria Anzolin e i gemelli Elizabeth e Dylan.

Heather Parisi e il mancato rapporto con la figlia Jacqueline Luna

Heather Parisi sembrerebbe non aver alcun rapporto con la figlia Jacqueline Luna che è amatissima dal grande pubblico per la sua relazione con Ultimo con cui, secondo un’indiscrezione lanciata da Alessandro Rosica attraverso la pagina Instagram Investigatore Social, potrebbe mettere su famiglia. Molto discreta e riservata, Jacqueline Luna Di Giacomo condivide pochissimo della sua vita privata, sia della relazione con Ultimo che dei suoi affetti più importanti.

Tuttavia, dopo un’intervista rilasciata da Heather Parisi a Belve in cui la showgirl aveva parlato di una serenità familiare, sui social, Jacqueline Luna aveva scritto: «Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni».

