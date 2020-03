Memo e Stefano Remigi/ Il figlio: “come padre sono più bravo io” (Vieni da me)

Memo e Stefano Remigi, padre e figlio, rispondono alle domande scottanti di Vieni da me. Dopo aver incontrato Leo Gassmann e aver raccolto le confessioni di Mirko Matteucci, ha accolto nel suo studio Memo e Stefano Remigi che svelano alcuni segreti del loro rapporto. “Chi è più bravo come padre?”, chiede Caterina Balivo. “Io, almeno numericamente” – risponde Stefano che poi aggiunge – “io ho 4 figli mentre lui ne ha uno solo. L’amore e quello che io cerco di trasmettere ai miei figli l’ho imparato da lui”, spiega. “Ma come nonno, Memo com’è?”, chiede ancora la padrona di casa. “Diciamo che io con la parola nonno ho qualche problema” – spiega Memo che poi aggiunge – “per vedere i miei nipoti, traffico permettendo, ci metto almeno due ore. Poi quando arrivo, tutti mi salutano e resto solo”, spiega Memo che è nonno di quattro nipoti che vanno da 22 a 5 anni.

MEMO E STEFANO REMIGI A VIENI DA ME

Dopo aver parlato del ruolo di padre, Memo e Stefano Remigi svelano che, tra i due, il più permaloso è Stefano. Anche la mamma Lucia, in una vecchia intervista, parlando dell’amore per il figlio, lo aveva definito permaloso pur riconoscendo la sua simpatia. Stefano, poi, racconta di aver messo in imbarazzo il padre quando non gli raccontava alcune cose e poi lo costringeva a coprirlo. Caterina Balivo, però, chiede ai due spiegazioni sull’episodio che risale al 1985 durante il programma “Quelli della notte”. All’epoca, Memo e Stefano Remigi cantarono la canzone “Torna a casa mamma”. “Questa canzone è nata in un periodo in cui Lucia, la mamma giornalista, era in giro per lavoro ed eravamo a soli da soli io e lui e Stefano cantava che stava bene a casa con me”, svela Memo prima di salutare.

