Memo Remigi da cantante a “spogliarellista”/ “Il dono del canto? Ereditato da mia mamma”

Memo Remigi è uno dei concorrenti vip di “Nudi per la vita“, il nuovo format televisivo condotto da Mara Maionchi in partenza su Rai2. Dopo aver indossato le scarpe da ballo per il dance show “Ballando cn le Stelle”, dove peraltro è stato uno degli indiscussi protagonisti, il cantante è pronto a mettersi in gioco come spogliarellista. Proprio così, Remigi è uno dei sei concorrenti maschi famosi pronti a mostrare il suo corpo per un obiettivo preciso: divertire si, ma sensibilizzando il pubblico alla prevenzione dei tumori. Questo è “Nudi per la vita”, il nuovo docu-reality di Rai2, in cui 12 concorrenti vip sono pronti a cimentarsi in prove di ballo strizzando l’occhio a Full Monty e Moulin Rouge.

Una bella sfida per il cantante che sta vivendo una seconda giovinezza grazie al successo di Ballando con le Stelle”. Questa estate, infatti, ha pubblicato una canzone inedita dal titolo “ComoShapira” con Nartico, un brano che ha raccontato così: “dico sempre che con le mie canzoni il pubblico si tagliava le vene, mentre a 83 anni ho tirato fuori quella vena di pazzia. Volevo fare una cosa che facesse cantare le persone e credo che a convincere Milly Carlucci a chiamarmi sia stato proprio il passetto che faccio nel video”.

La carriera di Memo Remigi prosegue inarrestabile. Dopo Ballando con le Stelle, il cantante è diventato ospite e presenza fissa del programma del pomeriggio “Oggi è un altro giorno”, anche se la musica resta il suo grande amore. Proprio palando di musica, intervistato da intervisteromane.it, ha rivelato un sogno nel cassetto: partecipare al Festival di Sanremo. “C’è una canzone straordinaria che ho inciso con Valeria Fabrizi e stiamo sperando che Amadeus ci voglia come ospiti. Non è una canzone normale, ma una canzone che porta avanti lo stesso messaggio che io e Valeria abbiamo dato con Ballando con le Stelle. Si chiama Il grande viaggio, perché con la nostra età è che come se avessimo fatto un grande viaggio. Facciamo ancora delle cose, però fondamentalmente a 83 anni non può romperci le scatole nessuno” – ha detto il cantante.

Infine parlando sempre della musica ha rivelato chi c’è dietro questo grande dono: “l’ho ereditato da mia mamma, che cantava alla domenica quando facevamo i concertini in casa. Io suonavo la fisarmonica, mio padre il pianoforte e mia mamma cantava. E si cantavano tutte le canzoni dell’epoca dei miei genitori, quindi canzoni antichissime che ancora adesso ricordo e che fanno parte del mio repertorio”.











