Memo Remigi: “Barbara D’Urso voleva sposarmi e avere un figlio”/ “La lasciai perché…”

Memo Remigi e Barbara D’Urso: la love story avuta dall’ex concorrente di “Ballando con le Stelle” con la conduttrice televisiva è un capitolo ormai chiuso e archiviato da parecchio tempo, ma è stato lo stesso volto di “Oggi è un altro giorno” a rievocarlo nel corso di un’intervista concessa ai microfoni del settimanale “Di Più”. Com’è noto, Remigi ha perso da un anno l’amata moglie Lucia Russo, con la quale è stato insieme per cinquant’anni, ma per un certo periodo di tempo si è allontanato da lei per amore proprio della D’Urso. Il loro legame suscitò grande scalpore all’epoca, anche per via della differenza d’età tra i due partner.

Sulle colonne del settimanale diretto da Osvaldo Orlandini, Memo Remigi ha confessato di avere ripetutamente tradito la sua consorte, nonostante la amasse profondamente, ma di avere avuto tutte storielle prive di importanza e di significato, almeno fino a quando sulla sua strada non ha incontrato Barbara, che lui, con grande galanteria, non nomina mai direttamente nell’intervista: “A 39 anni ho iniziato una storia con una donna più giovane di 20. Era una storia seria, non una semplice avventura. Anche mia moglie lo capì e non me la perdonò. Oltre che tradita si sentiva umiliata, le davano fastidio le chiacchiere della gente e così chiese il divorzio. Ma anche allora, visto che avevamo un figlio in comune, non ci siamo persi di vista, e il nostro legame non si è mai effettivamente rotto”.

MEMO REMIGI E BARBARA D’URSO: IL LORO AMORE NAUFRAGÒ PERCHÉ…

Nel prosieguo della chiacchierata con “Di Più”, Memo Remigi ha rivelato le ragioni che portarono al naufragio della sua love story con Barbara D’Urso, conclusasi dopo quattro anni e annessa convivenza in quel di Milano: “Quando la mia nuova compagna mi chiese di sposarla, di avere un figlio, l’ho lasciata andare. ‘Ho già dato, un figlio e una famiglia ce li ho. Non posso accontentarti ed è giusto che tu faccia la tua vita’”.

Dopodiché, Memo tornò dalla sua Lucia, che ha amato intensamente fino alla fine dei suoi giorni, mentre Barbara D’Urso è diventata mamma di Giammauro ed Emanuele, frutto dell’amore con il produttore cinematografico Mauro Berardi, ed è stata sposata dal 2002 al 2006 col ballerino Michele Carfora.

