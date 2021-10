Memo Remigi e il tradimento alla moglie con Barbara d’Urso / “Furono scivoloni ma..”

Quando si parla di Memo Remigi in chiave gossip non si può che tornare sul “tradimento” che il celebre paroliere rifilò alla moglie Lucia. Lui, con il tempo, definì quel tradimento uno scivolone, specificando che la sua storia d’amore in quel momento storico viveva una pausa. Per questo motivo le virgolette diventano quasi obbligatorie, anche perché con la nota conduttrice, in realtà, Memo Remigi ha condiviso qualcosa in più rispetto ad una semplice parentesi passionale.

Memo Remigi a Scherzi a Parte/ Cantante scambiato per paziente Rsa: “Non sono Aldo!”

Il cantante e la mitica D’Urso sarebbero stati insieme alcuni anni, nel settanta, quando lei era ancora una giovanissima esordiente nel panorama della televisione. “In tanti anni di matrimonio io ho fatto anche errori clamorosi”, ha ammesso Memo Remigi al settimanale Di Più TV. “Le chiamo “scivolate”, ma dovrei dire tradimenti”, ha aggiunto.

Lucia Russo, moglie Memo Remigi/ "Vuoto incolmabile dopo la sua morte"

Memo Remigi e il tradimento con Barbara D’Urso: “Tante tentazioni nel nostro mondo”

“Nel mondo dello spettacolo ci sono tante di quelle tentazioni che resistere era al di sopra delle mie possibilità. Ero un volto famoso e le mie scivolate finivano sui giornali. La più celebre fu quella con Barbara d’Urso”, ha spiegato il paroliere nel corso della suddetta intervista. Memo Remigi racconta la reazione della moglie, una volta scoperto il tradimento e la conseguente rottura del loro rapporto.

Non avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbero tornati insieme: “Lucia mi cacciò di casa, del resto che cosa avrebbe dovuto fare? Così presi un bilocale in affitto per vivere con Barbara: con lei mi sentivo un po’ un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta. Mia moglie chiese il divorzio, che arrivò nel 1983. Ma con il divorzio non finì il nostro amore”.

Barbara D'Urso, dedica al figlio Emanuele Berardi/ "Mi fai camminare a testa alta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA