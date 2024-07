Barbara D’Urso e l’addio a Mediaset, il retroscena/”Pier Silvio Berlusconi era una furia”

Barbara D’Urso e l’addio a Mediaset: cosa è accaduto nel dettaglio

A oltre un anno dall‘addio di Barbarella a Mediaset, tv presso la quale ha prestato servizio per oltre vent’anni, spuntano a galla dei curiosi retroscena riguardo all’addio di Barbara D’Urso al Biscione, che stando a quanto ricostruito da Dagospia sarebbe stata allontanata con toni pesanti da parte del nuovo numero uno Pier Silvio Berlusconi: “Ha sorpreso molto la sua furia nel far fuori Barbara D’Urso da Mediaset, senza tener minimamente conto dell’ottimo rapporto che correva tra la showgirl e Mauro Crippa che con Videonews ha prodotto tutti i suoi pomeriggi e le prime serate, Pier Silvio ha ascoltato solo Silvia Toffanin fregandosene di tutti”.

Barbara D'Urso arriva sul Nove e sfida Myrta Merlino con nuovo talk? "Ipotesi sempre più certa"/ Scoop bomba

Secondo quanto scrive il portale di D’Agostino, il figlio del Cavaliere sposerebbe in pieno tutte le decisioni della compagna di vita, che avrebbe deciso di potare diversi rami in azienda, partendo proprio dalla ex conduttrice di Canale Cinque che presto inizierà una nuova avventura sul piccolo schermo, molto probabilmente raggiungendo Amadeus e Belen Rodriguez a Discovery.

Barbara D’Urso approda al Nove e ‘sfida’ Myrta Merlino?/ Lo scenario che ‘stuzzica’ Discovery

Pier Silvio Berlusconi prepara una nuova rivoluzione a Mediaset

Nei prossimi mesi la tv di Cologno Monzese potrebbe proseguire l’opera di ricostruzione dopo aver salutato diversi volti noti del piccolo schermo, secondo Dagospia la volontà del compagno di Silvia Toffanin sarebbe sempre più quella di avere in squadra più volti alla Dario Maltese, che abbiamo visto di recente come opinionista dell’Isola dei famosi, ma anche profili come Giuseppe Brindisi di Zona Bianca che è stato promosso intanto a vicedirettore di Videonews, altre novità arriveranno molto presto proprio per mano di Pier Silvio Berlusconi.

Barbara D’Urso, si avvicina il ritorno in tv: “Mi vedrete presto”/ “Dove? Il telecomando è lungo…”

Intanto Barbara D’Urso ha promesso di recente ai suoi fan che presto la ritroveremo in azione, anche se non è ancora chiaro dove, nonostante le chance di trovarla sulle reti Discovery siano schizzate verso l’alto negli ultimi tempi, intanto però l’addio a Mediaset resta una ferita ancora aperta, a maggior ragione se si considera la sfuriata con la quale Pier Silvio Berlusconi si è sbarazzato della presentatrice.











© RIPRODUZIONE RISERVATA