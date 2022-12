Memo Remigi e la “molestia” a Jessica Morlacchi/ “Sono distrutto! Alla mia età…”

Memo Remigi disperato: “Dopo quel fatto con Jessica Morlacchi la gente mi vede diversamente”

Memo Remigi è a pezzi dopo il polverone che si è sollevato per la presunta molestia a Jessica Morlacchi. “Non c’è stato nulla di goliardico in quel suo gesto, la Rai mi ha difesa”, la versione lei dopo il licenziamento del cantante dalla tv di Stato. Lui, nel corso di una puntata di Non è l’Arena su La7, ha confidato a Giletti le amare conseguenze di questo spiacevole episodio, nella sua vita quotidiana. “Da quando è successo questo fatto, sono rientrato a Varese e ho incontrato le persone che prima mi guardavano in un modo, adesso sembrano vedermi diversamente. Ci sono andati di mezzo anche i miei familiari, mio figlio e i miei nipoti. Questi vanno a scuola e gli dicono ‘tuo nonno fa queste cose?’. Questo è grave”, ha commentato amareggiato il paroliere.

Chi è la cantante Jessica Morlacchi?/ Memo Remigi e il parere contrastante del web...

“Remigi sa bene che la mia naturale confidenza, dopo due anni di lavoro insieme, non l’ha mai autorizzato ad allungare le mani. Ora, forse per età, formazione ed esperienza sostiene che quel gesto era solo uno scherzo: mi auguro che adesso finalmente capisca che si tratta di un comportamento invadente ed offensivo”, la granitica posizione di Jessica Morlacchi, che da quel giorno sembra aver chiuso le porte in faccia a Memo. Insomma è una situazione intricata, costata caro a Remigi, che ora si ritiene “moralmente distrutto”.

Chi è Davide, ex fidanzato di Jessica Morlacchi?/ Lei: "Fott*tene e tira dritto..."

Memo Remigi e Jessica Morlacchi, il grande freddo dopo la palpeggiata in diretta tv

“Alla mia età non è facile superare il grave stato d’animo in cui la azienda Rai, alla quale ho legato tutta la mia vita artistica, mi ha ridotto”, ha detto e ribadito l’artista, dopo l’imperdonabile palpeggiata all’ex cantante dei Gazosa in diretta tv, durante la puntata di venerdì 21 ottobre del programma “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone.

La questione continua ad alimentare il dibattito, anche a diverse settimane di distanza, questo perché tra i fan di Memo c’è chi spera in un ritorno sui proprio passi da parte della Rai o quantomeno una tregua con Jessica Morlacchi. Ma lei, ovviamente, sembra non volerne sapere, almeno per ora: “Quando ha fatto scivolare la sua mano sul mio fondoschiena, ho provato un disagio enorme”, ha detto infatti la cantante a proposito del suo rapporto con Remigi.

Memo remigi: "Ho sbagliato ma non sono un mostro"/ "La Rai è stata scorretta con me"

© RIPRODUZIONE RISERVATA