MEMO REMIGI/ “Io a Propaganda live? È stata una scoperta reciproca”

C’è anche Memo Remigi, tra gli ospiti della nuova puntata di C’è tempo per…, il programma di Rai1 in onda tutte le mattine e dedicato ai racconti di vita delle donne e degli uomini che hanno superato la soglia dei sessanta. Lui, Memo, la sua terza età la trascorre ancora sotto i riflettori, e che riflettori: stiamo parlando di quelli di Propaganda live, insolito appuntamento con l’informazione di La7 di cui è da due anni presenza fissa. Dopo una carriera trascorsa a regalare successi alle grandi stelle della musica italiana (pensiamo per esempio a Io ti darò di più, originariamente cantata da Orietta Berti), Remigi ha trovato una nuova collocazione che gli si addice non poco. Così, pur con i suoi 82 anni, non sfigura affatto nello studio di Zoro dove si analizza l’attualità in maniera ironica e pungente. Anzi, Memo sembra prestarsi ben volentieri a tutti i giochi d’intrattenimento in cui viene coinvolto, come quella volta a Sanremo in cui fu ‘sfidato’ dai suoi compari a pronunciare almeno una volta la parola ‘propaganda’ nel corso del suo intervento.

Memo Remigi: “La collaborazione nasce da una simpatia reciproca”

“È stata una scoperta per me. Forse anche loro hanno scoperto un Memo Remigi diverso da quello che cantava Innamorati a Milano, Io ti darò di più…”. Così Memo Remigi spiega com’è riuscito a convincere Diego Bianchi e gli altri che lui fosse la persona giusta per il programma. In realtà, dice, si è trattato più di una scoperta reciproca: “Mi hanno chiamato in un momento in cui cercavano una canzone che contrastasse il Movimento 5 stelle quando avevano scelto Orietta Berti che cantava Finché la barca va lasciala andare. Mi hanno chiesto di andare a cantare Io ti darò di più in modo da creare un contrasto con quel movimento. Da lì è nata subito una simpatia reciproca e mi hanno chiamato tutti i venerdì. Adesso faccio parte di questa famiglia di gente divertente, ironica, spiritosa… Propaganda live non è una trasmissione di grande popolarità, chi ama i programmi nazional popolari non li segue, ma loro sono geniali e fanno una trasmissione particolare per persone che se ne intendono e che vogliono passare alcune ore in compagnia di questi pazzi”.

Memo Remigi presente nella nuova edizione di Propaganda live

Nella stessa intervista rilasciata nel 2018 a Varesenews, Memo Remigi fa sapere di vivere quest’avventura “con uno spirito nuovo”: “Mi diverto molto perché si improvvisa spesso senza nemmeno fare le prove. Vado in giacca e cravatta perché mi richiedono sempre quello stile, ma c’è tanta ironia”. La nuova edizione di Propaganda live prenderà il via venerdì 11 settembre, e – presumibilmente – ci sarà anche lui a dare il suo contributo (in termini di ‘esperienza nel fare spettacolo’ e non solo). Dal punto di vista formale, comunque, non è a bordo stabilmente: “Non ho un contratto, mi chiamano settimana per settimana, ma sono contento di lavorare con loro perché ci si diverte e si affrontano anche temi importanti”.



