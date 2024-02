Memo Remigi, perché non è andato a Domenica In e Fatti Vostri: “Qualcosa non quadrava”/ Polemica a Bella Ma’

Memo Remigi torna in tv a Bella Ma’: “Ecco perché non sono andato a Domenica In e Fatti Vostri”

Dopo più di un anno, Memo Remigi è tornato in tv ed ha scelto di essere ospite di Pierluigi Diaco a Bella Ma’. Prima di iniziare l’intervista, però, il conduttore ha premesso che il cantante ha scelto di venire nel suo salotto per scusarsi nuovamente con la Rai. “Non ho scelto io di venire da te ma sei stato tu ad invitarmi” gli ha fatto notare con un tono un po’ polemico Memo Remigi, Diaco ha incalzato: “Hai avuto diversi inviti, però, a cui non sei andato.” E a questo punto Memo Remigi ha spiegato perché non è andato a Domenica In da Mara Venier ed a I Fatti Vostri da Anna Falchi e Tiberio Timperi.

A Balla Ma’, Memo Remigi sul forfait alle ospitate a Domenica In e I Fatti Vostri ha spiegato: “Ci sono stati diversi inviti ma non abbiamo mai trovato l’occasione giusta perché c’era sempre qualcosa che forse non quadrava.” Non ha fatto nomi, non si è sbilanciato oltre ma ha lasciato intendere che quasi certamente le interviste nei due programmi Rai non sarebbero state di suo gradimento.

A Bella Ma’ Memo Remigi è apparso emozionato per il suo ritorno in tv dopo essere stato cacciato dalla Rai e subito dopo si è scusato con la Rai ed il pubblico: “Ci tenevo a ribadire le mie scuse all’azienda e soprattutto al pubblico perché io sono convinto che nella vita tutti sbagliamo ed io 60 anni di carriera devo dirti che sbagli ne ho fatti diversi però, dipende dalla circostante, più o meno. Quello che ho fatto è stato un gesto di grande incoscienza che mi è costato molto.” Nessuno riferimento a Jessica Morlacchi ed al suo gesto limitandosi a definire un ‘gesto di incoscienza’ la palpata alla giovane collega.

Memo Remigi ha poi continuato rivelando che cosa gli disse Maurizio Costanzo, che all’epoca dei fatti gli è stato molto vicino: “Mi disse una frase che mi ha molto colpito e che mi ricorderò sempre: ‘Memo guarda che nella vita quando uno sbaglia non va condannato ma aiutato'” Subito dopo Pierluigi Diaco lo ha incalzato dicendogli che visto il momento storico bisogna stare attenti a certi gesti e certe frasi ed il cantante ha aggiunto: “È fondamentale non mancare di rispetto ad una donna. Sono il primo a portare avanti questo principio fondamentale. Avere determinati comportamenti nei confronti di una donna credo sia avvilente anche per l’uomo, non è più un uomo ma una persona inqualificabile.” Subito dopo l’intervista al cantante concentrandosi sulla carriera e la vita privata dell’artista.











