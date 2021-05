Mentana assente al Tg La7, perché?/ Al suo posto Celata, che “era a un rave party…”

Enrico Mentana non era al timone del Tg La7 nella serata di martedì 4 maggio 2021. Un’assenza insolita e che ha fatto rumore tra i seguaci del giornalista, che però hanno ricevuto immediatamente rassicurazioni dal diretto interessato. Al giorno d’oggi, si sa, è sufficiente un post su Instagram per informare chiunque circa la propria posizione e le proprie difficoltà in tempo reale e Mentana ha scelto proprio di ricorrere al social network fotografico per documentare il contrattempo che, suo malgrado, si è trovato costretto a fronteggiare e che ha cancellato qualsiasi residua possibilità di raggiungere in tempo lo studio del telegiornale.

Il conduttore ha pubblicato l’istantanea scattata all’interno di un treno per fare capire ai suoi followers che le ha tentate davvero tutte per non mancare all’appuntamento quotidiano, ma questa volta l’esito della sua rincorsa non è dipeso da lui. La comunicazione del forfait è pervenuta peraltro con la consueta ironia di Mentana, che ha tirato in ballo il suo sostituto, ironizzando sulla sua fede calcistica, evidentemente distante da quella del presentatore (noto tifoso dell’Inter e fresco di festeggiamenti – da casa – per la conquista dello scudetto da parte dei nerazzurri, ndr).

MENTANA SALTA IL TG LA7, C’È CELATA: ECCO PERCHÉ

Per giustificare la sua assenza al timone del Tg La7, Enrico Mentana – dicevamo – ha scelto di ricorrere a una serie di battute, che hanno chiamato immediatamente in causa colui che l’ha sostituito nell’edizione serale del notiziario, ovvero il giornalista Paolo Celata. Ecco quanto scritto da “Chicco” sul suo profilo Instagram: “Per gli estimatori di Paolo Celata: operazione di rientro da Milano dopo il vaccino fallita per un imprevisto che ha bloccato il treno per oltre un’ora. Celata rintracciato a un rave party clandestino di romanisti per festeggiare l’arrivo di Mourinho e condotto a viva forza in studio”. Il riferimento è, come si è compreso, all’ufficialità giunta da parte della Roma, che ha ingaggiato per la prossima stagione calcistica l’allenatore portoghese José Mourinho, che Mentana ben conosce, avendolo “avuto” all’Inter poco più di un decennio fa.

