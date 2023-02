Mentana torna a Mediaset per Maurizio Costanzo/ “Tv è una. Ho parlato con Cairo e…”

Enrico Mentana torna in Mediaset e lo fa per salutare e ricordare Maurizio Costanzo, il gigante della televisione italiana. Una scelta che non è passata inosservata, visto che il direttore del Tg La7 non ha dedicato uno speciale sulla rete ove lavora attualmente, preferendo invece partecipare allo speciale di Matrix. “Bentornato eh! Adesso posso andare via, ci pensi tu? Che scegli, il Tg5 o Matrix”, ha scherzato Nicola Porro prima di salutarlo.

Dal canto suo, Enrico Mentana ha risposto usando la stessa ironia. “Vi voglio dire una cosa. Ci sarei stato comunque qui, perché sapete cosa è stato per me Maurizio e mi piace romanticamente ricordarlo, ma sono qui perché quando succedono queste cose la televisione è una”, ha iniziato a spiegare il giornalista.

L’omaggio di Enrico Mentana a Maurizio Costanzo

“So che c’è qualcuno che dice: quell’emittente non lo lascia venire, non lo lascia fare… Queste sono stupidaggini”, ha chiarito Enrico Mentana a Matrix, su Canale 5. “Quando bisogna ricordare un grande è un grande per tutti, che passa dalla prima alle ultime reti”. Il giornalista, comunque, si è interfacciato col patron di La7, Urbano Cairo. “Ho chiesto, perché era giusto fare così, il riscontro di Cairo. Mi ha detto: ‘Ma sei scemo? Io sono stato uno dei suoi ultimi ospiti’. Ed era dispiaciuto della cosa, come se fosse la perdita di un amico di tutti noi, ed è così”, ha rivelato Mentana. Quindi, ha voluto concludere l’intervento con un omaggio: “Mi piace che si pensi idealmente che questo non solo è un addio da parte di tutti noi, ma è anche un applauso ad un grande che ci ha lasciato”.

