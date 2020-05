Meraviglie Alberto Angela La penisola dei tesori/ Da Piazza Navona ad Amalfi

Pubblicità

Mercoledì 6 maggio, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con Meraviglie, La penisola dei tesori. Alberto Angela, nella replica della puntata odierna, condurrà a Mantova mostrando il Palazzo Ducale e Palazzo Te, a Roma con la bellezza di Piazza Navona e, infine, lungo la costiera amalfitana. Il viaggio di questa sera partirà precisamente da Mantova, città legata alla famiglia dei Gonzaga. Alberto Angela mostrerà la bellezza e racconterà la storia di Palazzo Ducale. In particolare, il pubblico di Raiuno potrà ammirare la magnifica camera degli sposi dipinta da Andrea Mantegna. Si andrà, poi, a Palazzo Te con gli affreschi di Giulio Romano. Inoltre, durante la prima tappa di questo viaggio, sarà raccontata la storia di una delle donne più affascinanti della storia italiana, protagonista indiscussa del Cinequecento ovvero Isabella D’Este.

ROMA E AMALFI A MERAVIGLIE, LA PENISOLA DEI TESORI

La replica della puntata di Meraviglie, La penisola dei tesori sarà Roma, ricca di piazze bellissime e di opere artistiche inestimabili. Questa sera, in particolare, Alberto Angela mostrerà la bellezza di Piazza Navona. Si partirà dalle sue origini come stadio vuoto voluto dall’imperatore Domiziano fino alla sua trasformazione di gioiello dell’arte barocca. Alberto Angela, inoltre, condurrà il pubblico di Raiuno in un viaggio notturno tra i gioielli artistici di Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini. Ad affiancare Angela in questo viaggio sarà Gigi Proietti. La terza ed ultima tappa di questa sera sarà Amalfi e tutte le bellezze della costiera amalfitana. Alberto Angela, condurrà il pubblico nelle acque di Baia attraverso un’immersione che mostrerà l’incredibile tesoro del mare. A raccontare la bellezza di questa zona sarà anche Renzo Arbore. Ricordiamo che Meraviglie viene trasmesso anche in diretta streaming su Raiplay.



