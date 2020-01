Meraviglie, La penisola dei tesori/ Anticipazioni: da Capri alle fontane di Roma

Sabato 4 gennaio, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con l’arte, la culture e la bellezza dell’Italia. Alberto Angelo torna in prima serata con quattro nuove puntate di Meraviglie, La penisola dei tesori nel corso delle quali i telespettatori saranno condotti in un viaggio emozionante tra alcuni dei luoghi più affascinanti e suggestivi dell’Italia. In quattro prime serate, Alberto Angela svelerà i segreti di luoghi magici e conosciuti in tutto il mondo come il duomo di Milano, la reggia di Torino, Paestum, la Basilica di san Marco, le fontane di Roma, il Palazzo Vecchio di Firenze. Racconterà, inoltre, l’importante lavoro svolto artisti sconosciuti o geni assoluti come Bernini, Vincenzo Bellini, Vasari, il Bronzino. Ad accompagnare Alberto Angelo nel suo luogo viaggio tra le meraviglie della Penisola ci saranno, poi, dei grandi ospiti in ogni puntata.

CAPRI PROTAGONISTA DELLA PRIMA PUNTATA

La prima puntata di Meraviglie non deluderà il pubblico di Raiuno che potrà immergersi in alcune delle bellezze italiane ammirate in tutto il mondo. Il viaggio di Alberto Angela partirà da Capri, un’isola in cui s’intrecciano arte, cultura, moda e costume, frequentata da milioni di turisti che la scelgono non solo per i locali più alla moda, ma anche per le sue straordinarie bellezze come naturali e artistiche la Grotta Azzurra, Villa Jovis, la sontuosa abitazione dell’imperatore Tiberio, Villa Lysis, culla della mondanità e il sentiero dei fortini. Il regista Mario Martone racconterà i suoi primi incontri con l’isola di cui è perdutamente innamorato, mentre Violante Placido, nei panni di Eleonora Duse, rievocherà il contrastato rapporto della diva con Capri.

TORINO E LE FONTANE DI ROMA

Il viaggio di Alberto Angela continuerà per raggiungere il Palazzo Reale di Torino dove, attraverso i luoghi storici del Palazzo, farà rivivere gli episodi più importanti che hanno portato alla nascita dell’Italia. Saranno raccontati anche alcuni aneddoti della vita di corte con l’aiuto di Aurora Ruffino che vestirà i panni della Regina Margherita mentre Arturo Brachetti, abitando proprio accanto, racconterà cosa ha sbirciato dentro il palazzo. La terza ed ultima tappa della prima puntata di Meraviglie sarà Roma e le sue bellissime e numerossime fontane. Sarà così raccontata la storia del fontanone del Gianicolo, dellla fontana dei fiumi, della fontana di Trevi, dell parco degli acquedotti e, infine, i quasi 2500 “nasoni”, le fontanelle sparse per tutta la città. Ospite della tappa di Roma sarà Carlo Verdone mentre Gian Lorenzo Bernini, autore di tante fontane, sarà impersonato da Massimo Bonetti.



