Mercante in fiera, Lulù Selassié nuova “gatta nera?/ S’infiamma il caso Ainett Stephens

Grande Fratello vip: Ainett Stephens sostituita nel cast del Mercante in fiera da Lulù Selassié? Esplode il gossip tra le ex gieffine

Lulù Selassié é la “nuova gatta nera” al Mercante in fiera e in sostituzione di Ainett Stephens? É il quesito che si solleva spontaneo, alla luce del gossip infuocato che vede la ex gieffina uscente del Grande Fratello vip 7, Ainett, rischiare la sostituzione da parte dell’ex concorrente all’ultima edizione del reality show dei gieffini, il Grande fratello vip 6, Lulù Selassié. La principessa etiope, più giovane della veterana “gatta nera” é infatti la principale candidata per la quota rosa al titolo di “gatta nera”, nell’ipotesi di una “new entry” nel cast del rinnovato game show condotto da Pino Insegno. Il format storico, a distanza di 16 anni dall’ultima edizione andrà in onda per la prima volta su Rai Due e sotto la ritrovata conduzione di Pino Insegno.

Agli spettatori fedeli del game show, che intanto si chiedono se Ainett Stephens sia in procinto di fare rientro nel gioco come gatta nera, il popolare conduttore riserva, intanto, una replica che a molti, inclusa la veterana della TV, suonerebbe come un commento ageista e sessista: “Il nostro pubblico è quello dei ragazzi dagli 8 anni ai 28. Il Mercante in Fiera è un gioco conosciuto, si gioca in famiglia da sempre e ha delle carte molto intelligenti che realizzò un disegnatore. Lasceremo il Lattante ma magari ci saranno anche nuove carte come l’Influencer e il Rapper. Ovviamente ci sarà anche la Gatta Nera, la stiamo cercando. Ainett Stephens è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma.”.

Ainett Stephens replica alla “bordata” del conduttore di Mercante in fiera, Pino Insegno

Ma Ainett Stephens, che stando al rumor di Mondo TV 24 potrebbe essere sostituita -in particolare dalla papabile sostituta Lulù Selassié- nel ruolo di “gatta nera” al Mercante in fiera, proprio non ci sta a passare come un volto della vecchia TV, da dover essere sostituita:

“Tanti di voi mi stanno chiedendo se sono rimasta male – replica via Instagram, Ainett, che con Lulù ha in comune la partecipazione al Grande Fratello vip, perché il ruolo della gatta nera sarà affidato presumibilmente a una ragazza più giovane, dico presumibilmente perché l’incaricato di presentare la trasmissione ha fatto un comunicato dicendo che non mi ha riconfermata perché sono invecchiata. Sono rimasta male più per questo, perché vedere che ancora oggi le persone che hanno anche loro un’età importante, sono rimasti legati ad antichi retaggi e pensano che le donne a 40 anni sono vecchie, è inammissibile. [….] io mi sento più viva che mai, più fresca che mai, più affascinante che mai, e mi dispiace se hai sbagliato a usare il termine, ma pretenderei delle scuse.”.

Che, intanto, Lulù Selassié possa rubare l’ambito ruolo TV, al Mercante in fiera, ad Ainett Stephens? Resta l’arcano da svelare. Nel frattempo, inoltre, fa rumore il rumor che vedrebbe Soleil Sorge papabile sostituta di Sophie Codegoni al ruolo di “Bonas” ad Avanti un altro.











