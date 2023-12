Mercatini di Natale 2023/ Dove sono, quali visitare: i più belli da Nord a Sud

Natale 2023 è alle porte, tornano i tradizionali appuntamenti con mercatini di Natale 2023 in tutta Italia, un’occasione che si rinnova ogni anno, in tutte le regioni, da Nord a Sud passando per il Centro, con bancarelle allestite nei centri delle città, suggestivi scenari invernali, prodotti tipici ed oggetti artigianali e a tema festivo da acquistare per fare regali ad amici e familiari. La storia dei mercatini di Natale nasce in Nord Europa, per poi diffondersi anche nei paesi più a Sud coinvolgendo anche l’Italia. Inizialmente, anche nel nostro paese era limitato ad alcune regioni come il Trentino e la Val d’Aosta, ora invece anche nei paesi più piccoli del meridione e nelle Isole in quasi ogni cittadina si svolge un evento che comprende e valorizza la cultura locale inserendola nel contesto festivo.

Ogni località ha delle particolarità folkloristiche differenti, adatte a tutti i gusti, sia per chi preferisce la montagna, la città o le località di mare e le tradizioni legate al presepe. Molti iniziano già a fine novembre e durano fino al 6 gennaio. Altri invece sono limitati al periodo dell’avvento. Ecco un elenco di quelli più belli da visitare divisi per zone.

MERCATINI DI NATALE 2023 I MIGLIORI DEL NORD ITALIA

Al Nord, tra i mercatini di Natale 2023 più importanti e storici, c’è sicuramente quello di Bolzano. Uno dei più famosi ed apprezzati dai turisti di tutto il mondo, oltre ad essere il più grande d’Italia. Si svolge nella centrale Piazza Walther, dove è possibile trovare le caratteristiche casette di legno che vendono prodotti tipici, artigianali, e cibi legati alla tradizione natalizia. Come i tipici biscotti tirolesi. Quest’anno inoltre ha ricevuto la classificazione di “Green Event” e quindi risulta perfettamente in linea con la sostenibilità ambientale.

Altro famoso mercatino natalizio è quello che si svolge ad Aosta, nelle piazze del capoluogo vengono solitamente esposti i prodotti tipici regionali e si possono acquistare quindi: formaggi, vini, dolci e oggetti da regalo. Tra i mercatini migliori di Italia sicuramente validi da visitare sono: quello di Asti in Piemonte, in Veneto a Verona, quello che si svolge a Trento e ovviamente anche a Milano con le tipiche bancarelle allestite in Piazza Duomo e aperte per le feste, fino al 6 gennaio 2024.

MERCATINI DI NATALE 2023 AL CENTRO E SUD ITALIA: I MIGLIORI

Anche al Centro e al Sud Italia i mercatini di Natale si sono diffusi, ognuno con le sue particolarità e tradizione. Nelle regioni centrali uno dei più storici ed apprezzati è quello di Greccio, il paese dove nacque San Francesco e che quest’anno celebrerà 800 anni dal primo presepe, con eventi, mostre e il classico mercato di oggettistica e prodotti tipici dell’Umbria. Nel Lazio c’è sicuramente da segnalare il classico mercatino di Roma che si svolge nella suggestiva Piazza Navona, con esibizione di artisti di strada che contribuiscono a creare la tipica atmosfera di festa.

Per gli appassionati del presepe invece è d’obbligo la tappa a Napoli, per una visita al mercato di San Gregorio Armeno dove trovare la fiera che è tra le più famose al mondo, con artisti che creano ed espongono ogni anno le statue più caratteristiche per allestire il presepe.











