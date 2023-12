Ponte dell’Immacolata 2023/ Un weekend che avvicina al Natale, cosa fare: dai mercatini alle gite

Il ponte dell’Immacolata è un appuntamento attesissimo in questo 2023. La festa, che per il credo cattolico sancisce come la Vergine Maria sia stata preservata dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento e dunque ci avvicina al Natale, nell’anno in corso cade di venerdì. Il weekend si apre dunque in anticipo. È per questo motivo che molti si stanno domandando cosa è possibile fare in questo periodo.

CO2, i metodi innovativi per ridurre emissioni non sono miracolosi/ "Costi elevati e tante limitazioni"

Le soluzioni sono diverse, anche se il freddo si è ormai diffuso in tutta Italia ed è necessario coprirsi per una gita fuori porta. Le mete turistiche più apprezzate, in tal senso, sono sicuramente quelle di montagna. Le cime infatti sono innevate e chi ama sciare si sta già dando alla pazza gioia. Non va dimenticata, inoltre, la possibilità di usufruire di un po’ di relax nelle strutture con SPA. Gli chalet sono fin da ora addobbati a festa in attesa del Natale. Quale miglior posto per trascorrere tre giorni di libertà e staccare la spina dalla vita quotidiana?

Maestri di sci sono insufficienti: serve un 10% in più/ “Formazione costosa e stipendio non adeguato”

Ponte dell’Immacolata 2023: cosa fare in città, le idee

Per coloro che invece non sono intenzionati a partire per il ponte dell’Immacolata 2023, ci sono tante altre soluzioni in città. Una di queste è sicuramente rappresentata dai mercatini di Natale, che in questi giorni si stanno allestendo in tutta Italia. Al loro interno si possono trovare numerosissime tipologie di oggetti da acquistare: dagli addobbi per il periodo ai cibi tipici della zona, fino ad artigianato e abbigliamento. Da Milano a Palermo, è un appuntamento che non manca in nessuna regione. Per capire dove si trovano, basterà seguire le lucine colorate che illuminano la strada.

LETTERA DI PAPÀ GINO PER GIULIA CECCHETTIN/ Discorso funerale: “tutto questo dolore produca perdono e amore”

Un’altra opzione è quella di andare a caccia di mostre d’arte e concerti in programma nelle proprie zone. A Treviso, ad esempio, va in scena la quinta edizione di Autunno Musicale, il cartellone curato dall’associazione Musincantus in rete con il Comune e le istituzioni culturali locali con l’obiettivo di far conoscere o riscoprire le eccellenze e i protagonisti del panorama musicale cittadino.











© RIPRODUZIONE RISERVATA