Natale 2023 in Lombardia, tutti gli eventi fino a gennaio/ Dalla pista di pattinaggio agli igloo

Anche per il Natale 2023 la Regione Lombardia ha organizzato una serie di eventi molto interessanti facenti parte del programma ‘Insieme è Natale a Palazzo Lombardia’, una serie di iniziative che andranno avanti fino al prossimo gennaio, accompagnando le festività natalizie dei milanesi e non solo.

Il primo grande show è quello proposto dalla pista di pattinaggio coperta installata presso Piazza Città di Lombardia, dove si troverà anche un albero illuminato, lo scoiattolo Jerome XXL (realizzato con materiali riciclati), e un polo a forma di igloo in cui ci saranno le sedute di Plust e i mobili upcyclind di 13ricrea. Come ricorda Lombardianotizie.online, in quella zona si terranno eventi, attività per ragazzi e bimbi, talk show e le attività didattiche proposte dai ragazzi di Experience Summer Camp.

NATALE 2023 IN LOMBRDIA: IL GIOCATTOLO SOSPESO

Spazio anche ad uno dei grandi simboli del Natale, il presepe, con l’esposizione concessa in prestito dal Museo delle missioni estere dei frati Cappuccini missionari. Per il Natale 2023 in Lombardia, continueranno le aperture del Belvedere, di recente intitolato al compianto Silvio Berlusconi: il 39esimo piano del palazzo della Regione permetterà a cittadini e turisti (previa prenotazione obbligatoria), di ammirare dall’alto la città di Milano. I giorni disponibili sono: dal 7 al 10 dicembre, 17 dicembre, 6 e 7 gennaio, con orario classico dalle 10 alle 18.

Un’altra iniziativa che accompagnerà il Natale dei lombardi è quello del Giocattolo Sospeso, un progetto che viene realizzato in collaborazione con Assogiocattoli: all’ingresso del Nucleo 1 di Palazzo Lombardia spazio ad un corner dove si raccoglieranno i giocattoli che saranno poi distribuiti ai bimbi meno fortunati. L’anno scorso furono più di tremila i giocattoli raccolti e donati a varie associazioni benefiche.

NATALE 2023 IN LOMBARDIA, TUTTI GLI EVENTI FINO A GENNAIO: LA MOSTRA CON I QUADRI DI WARHOL E DISNEY

Non mancherà la musica dell’auditorium Testori, dove si terranno 4 eventi tutti gratuiti e aperti al pubblico (fino ad esaurimento posti): il 12 dicembre il Coro delle voci bianche dell’Accademia della Scala, il 14 lo spettacolo di Operalombardia “Il flauto magico, il 20 il concerto dell’orchestra da camera Canova, mentre il 21 lo spettacolo teatrale con Massimiliano Finazzer Flory e musiche di Verdi per commemorare i 150 anni dalla morte di Manzoni.

Nella Piazzetta Galvani spazio ai quattro igloo di Solaris di cui sopra, illuminati dalle nuvole di Adriana Lohmann e arredati con degli ambienti fiabeschi. Ci sarà anche una giostra retrò, la pista per snowboard per bimbi di 3-6 anni, e una mongolfiera. Nello spazio Isola SET, infine, allestita la mostra “Arte nel cuore”, al cui ingresso troveranno spazio due alberi, uno di Kerasan con porcella e oro, e uno di cristalli di Sturm Milano. Si potranno ammirare anche alcune opere di inestimabili valore come “Christmas Tree” e “Mickey Mouse” di Andy Warhol, ma anche quadri dipinti da Walt Disney e molto altro ancora.

