Mercedesz Henger, il nuovo fidanzato è Christian?/ Beccati insieme: Edoardo Tavassi dimenticato?

Mercedesz Henger, il nuovo fidanzato è Christian?

C’è chi sperava che dopo la fine dell’Isola dei Famosi Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi si sarebbero meglio conosciuti e magari innamorati. D’altronde la figlia di Eva Henger aveva manifestato un forte interesse per il fratello di Guendalina Tavassi e si era detta desiderosa di farsi conoscere fuori e dissipare i suoi dubbi. Eppure settimane dopo nulla sembra essere accaduto tra i due, anzi, ora sembra che nel cuore della belle Mercedesz ci sia un altro.

Mercedesz Henger avrebbe una storia d’amore con un ragazzo misterioso di cui si conosce solo il nome: Christian. A svelarlo è l’esperta di gossip Deianira Marzano che, dopo aver postato una segnalazione che mostra i due insieme, si domanda perché l’ex naufraga voglia tenere la storia segreta. Mercedesz e Christian sono stati avvistati insieme in un ristorante in Puglia, tuttavia pare che la loro conoscenza risalga a qualche tempo fa, durante un viaggio a Sharm.

Mercedesz Henger dimentica Edoardo Tavassi con Christian?

Solo qualche tempo fa Mercedesz Henger rispondeva ai fan curiosi di sapere come stessero le cose con Edoardo Tavassi svelando di un loro incontro. Queste, poi, le sue spiegazioni: “Mi fa piacere che siate così interessati a cosa succede tra noi, ma purtroppo devo dirvi che non sapendolo neanche noi cosa sta succedendo o cosa succederà, le nostre risposte approssimative non vi soddisferanno mai. Purtroppo io adesso ho altro a cui pensare (ciò non significa come mi accusate voi che ‘non mi interessa Edo’, anzi… Ma semplicemente che per il momento abbiamo entrambi altre cose per la testa). Mai dire mai, se ci sarà qualcosa da dire saremo i primi a dirvelo. Come abbiamo fatto fino ad ora. Gli voglio un bene che neanche sapete e spero che qualsiasi cosa succeda tra noi, lui ottenga tutto quello che desidera.”

