Mercedesz Henger, problemi dopo l’Isola: “Sto malissimo”/ “Fisicamente a pezzi, sto morendo dentro”

Mercedesz Henger è tornata alla sua vita dopo l’avventura all’Isola dei Famosi 2022 ma la ripresa sembra essere più difficile del previsto. L’ex naufraga ha deciso di spiegare attraverso una serie di stories pubblicate su Instagram di stare molto male dopo il ritorno dall’Honduras. “Ragazzi è arrivato il momento di rivelarvi una cosa che cerco di nascondere da quando sono uscita dall’isola, sia a voi che alla maggior parte dei miei amici che incontro, cioè che sto male, sto malissimo fisicamente“, ha esordito la Henger.

Pare infatti che molti le abbiano fatto notare una scontrosità che dice essere causata non da un malumore ma dal malessere provato in questi giorni. “È capitato ormai troppe volte che mi fermate e mi vedete con una faccia tipo da voglio uccidere tutti, e io cerco di dirvi no ancora sono sfasata, in realtà sto morendo dentro, perché sto fisicamente a pezzi”, ha spiegato.

Mercedesz Henger si è resa protagonista di un lungo sfogo su Instagram durante il quale ha spiegato di stare molto male dopo la sua seconda avventura all’Isola dei Famosi. “Io da quando sono uscita dall’Isola sto malissimo fisicamente.” ha rivelato. E ancora: “In realtà sto morendo dentro, perché sto fisicamente a pezzi. Non ho avuto tempo di riprendermi, perché non mi sono fermata un attimo.”

Ha infine spiegato cos’è che la sta facendo soffrire così tanto: “Sto morendo, sto morendo di nausea anche in questo momento. Ogni volta che tocco del cibo sto male, ogni volta che sono stata in piscina con mia sorella (infatti mi prende in giro) sono stata male”.

