Mercedesz Henger ricorda Riccardo Schicchi: “mi manchi”/ “Tu avresti risolto tutto”

Come ogni anno, Mercedesz Henger anche in questo 2019 ha dedicato un toccante post a Riccardo Schicchi nel giorno dell’anniversario della sua morte. Quest’anno, però, le parole con cui Mercedesz ricorda l’uomo che ha sempre considerato suo padre, hanno un sapore diverso. L’anniversario della morte di Schicchi, infatti, cade poche settimane dopo la confessione che la figlia di Eva Henger ha fatto in tv. Mercedesz, infatti, ai microfoni di Barbara D’Urso, ha confessato di non essere la figlia naturale di Riccardo Schicchi che, però, l’ha sempre amata come un padre dandole tutto ciò di cui aveva bisogno. Nonostante l’attacco ricevuto da Eva Henger che avrebbe preferito che l’argomento restasse top secret, Mercedesz ha difeso la propria scelta sostenendo di aver voluto rendere onore alla memoria di Riccardo Schicchi che è stato e sarà per sempre suo padre. “Volevo così tanto far passare un messaggio bello e che la nostra storia non fosse raccontata da qualcun altro”, ha spiegato Mercedesz svelando il motivo per il quale ha deciso di raccontare la verità non immaginando di creare un’ulteriore frattura nel rapporto con sua madre.

MERCEDEZ HENGER RICORDA RICCARDO SCHICCHI: “MI MANCHI, TU AVRESTI TROVATO LA SOLUZIONE…”

La morte di Riccardo Schicchi è un dolore che accompagnerà per sempre Mercedesz Henger che, nel suo cuore, ha sempre visto in quell’uomo che l’ha amata incondizionatamente, un padre con la p maiuscola. Oggi che Riccardo non c’è più, la figlia di Eva Henger non nasconde il desiderio di averlo ancora accanto. Con Schicchi ancora in vita, forse, il rapporto tra Mercedesz ed Eva sarebbe stato ancora forte come un tempo. “E’ finita. In questo periodo questa triste giornata mi è stata ricordata di continuo. Io non sapevo, e non so, come esprimermi in questa circostanza. Non posso dire nient’altro se non che mi manchi tanto” – scrive Mercedesz su Instagram. Poi conclude: “Io in cuor mio lo so che se fossi stato ancora qui, tu avresti avuto la soluzione a ogni cosa, per tutto ciò che sta accadendo”.

