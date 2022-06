Mercedesz Henger sfrutta Edoardo per business?/ L’ex Fulvio: “Nessuno vi cag* se non parlate male di lei”

L’isola dei famosi 2022, Mercedesz Henger nel mirino del web: gioca una strategia di marketing?

Mentre si fa sempre più vicina la puntata finale de L’isola dei famosi 2022, slittata al 27 giugno 2022 su Canale 5, Mercedesz Henger sembra riprovarci con Edoardo Tavassi, dal momento che la sorella del naufrago a lei avversa, Guendalina Tavassi, si è ritirata dal gioco honduregno. A detta di Guendalina, Mercedesz non sarebbe credibile rispetto all’interesse che dichiara di nutrire verso il fratello, dal momento che solo pochi giorni prima di partire per l’Honduras ha chiuso la sua ultima lovestory con il fidanzato Fulvio, da qui quindi nasce la supposizione dell’ex gieffina che la figlia di Eva Henger a L’isola dei famosi 2022 si finga interessata a Edoardo Tavassi per visibilità e business.

In merito alle dure accuse, come ripreso da Isa e Chia, si è recentemente espressa Arianna David, secondo cui Mercedesz Henger non farebbe più coppia fissa con Fulvio. Ciò nonostante, lui avrebbe continuato a vivere sotto lo stesso tetto di Mercedesz, al fine di evitare di esporre la sua famiglia ad eventuali contagi da Coronavirus. In seguito alla dichiarazione di Arianna David è poi giunto il commento di Selvaggia Roma, che – affossando la posizione della figlia di Eva Henger- ha tacciato la David di essere complice di una mossa mediatica di Mercedesz Henger, dove quest’ultima fingerebbe un interesse verso Edoardo Tavassi. E in queste ore, però, si è espresso anche il diretto interessato Fulvio, in un commento all’attacco di chi lo vedrebbe complice di una sospetta strategia di marketing con Mercedesz Henger.

Fulvio, l’ex di Mercedesz Henger rompe il silenzio

“In quest’ultimo periodo ne ho lette sentite di tutti i colori -esordisce nel suo messaggio di replica tra le Instagram stories, Fulvio, per poi proseguire dicendosi stufo del chiacchiericcio malevolo che incombe su di lui e Mercedesz Hengers-, mi sono persino beccato parole come manipolatore, fesso e altre che neanche ricordo. Ma la verità detta da uno che non fa neanche il vostro mondo delle spettacolo è che, se non parlate male di Mercedesz, non vi si caga neanche il cane a cui dareste fastidio”. Infine, l’affondo ai detrattori: ” Questa è una constatazione, non mi servono neanche le vostre eventuali repliche”.

