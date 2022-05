Mercedesz vs Guendalina, scontro a L’isola/ “Una bugiarda, mi hai messo contro Edoardo”

L’isola dei famosi 2022, esplode lo scontro tra Guendalina Tavassi e Mercedesz Henger

Si fa sempre più infuocata l’acredine che intercorre a L’isola dei famosi tra Guendalina Tavassi e Mercedes Henger, da quando quest’ultima, figlia di Eva Henger, è sbarcata in Honduras per concorrere al gioco dei naufraghi. Molto presto la new-entry nel gioco, Mercedesz, è apparsa in atteggiamenti complici con Edoardo Tavassi, il fratello di Guendalina, ma tra i due conoscenti intimi la frequentazione si è interrotta nel momento in cui il naufrago ha appreso dalla sorella che la figlia d’arte avesse lasciato il suo ultimo fidanzato 2 settimane prima dello sbarco a L’isola dei famosi 2022. Un dettaglio che fa sospettare i fratelli Tavassi di una strategia di marketing che Mercedesz starebbe attuando nel reality e per visibilità, servendosi dei sentimenti e l’interesse verso di lei, di Edoardo. Tanto che nel daytime del gioco di queste ore, Guendalina è tornata all’attacco di Mercedesz Heneger in una confidenza fatta a Estefania Bernal: “Sappi che se Edo non si fida è colpa tua (allude a Mercedesz Henger), non mia che gli ho messo i dubbi. Smettila di dire che sono io ad aver fatto notare a mio fratello che tu eri fidanzata fino a due settimane prima di arrivare a L’Isola. La verità è che lui si è fatto i suoi calcoli e si è sentito preso in giro. Lui è mio fratello gli voglio bene e non mi va che tu lo prenda per il c**o. E che non si azzardarti a metterlo contro di me! Ti ho spu*****ta davanti a tutti per la bugiarda che sei“.

Guendalina contro tutti all'Isola/ "Roger il più falso! Gennaro? Odio a prima vista"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

La figlia di Eva Henger si difende a L’isola dei famosi 2022

Una volta prestato ascolto alla confidenza fatta alle sue spalle, Mercedesz non si è risparmiata una pronta replica al veleno indirizzata a Guendalina Tavassi: “Te vedevi tuo fratello (Edoardo Tavassi) contento con me e gli hai messo i dubbi. Poi hai messo in bocca a me parole non veritiere. Tu per dei dubbi mi hai smer**to pubblicamente ed è orrendo. E non urlare che a me piace parlare con tranquillità. Tu vedi il male in tutto quello che succede. Mio dio che bugiarda che sei! Edo ha iniziato a non fidarsi di me per colpa tua”.

Guendalina Tavassi critica Edoardo "Delusa da te, stai solo sulla stuoia"/ Lui piange: è lite all'Isola!

E non finisce qui lo scontro, perché poi Mercedesz Henger chiarisce la sua posizione rispetto alla rottura avuta con l’ultimo fidanzato, proseguendo con la sua dura replica di contestazione a Guendalina Tavassi: “Sei te che gli hai messo la pulce nell’orecchio che ero fidanzata fino a poco tempo fa e che ero interessata a lui per finta già in Italia. Se vogliamo essere precisi io ero fidanzata fino a due settimane prima di fare la quarantena per venire qui! E poi cosa ne sai di come stavo e che rapporto avevo? Non tutte le storie sono uguali e non è che per forza dovevo chiudermi e star male in una stanza. Devi smetterla di giudicare tutti”.

Estefania e Gennaro, flirt all'Isola?/ Guendalina attacca: "Tutto calcolato, ora torna Roger e…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA