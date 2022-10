Meredith Mickelson nuova fidanzata di Matteo Berrettini?/ Tutto tace, ma a Roma…

Meredith Mickelson, chi è la nuova fidanzata di Matteo Berrettini?

Meredith Mickelson è la nuova fidanzata di Matteo Berrettini? Spopola da diverse settimane la notizia di un nuovo amore nella vita del campione di tennis, considerato uno dei migliori tennisti italiani di sempre. Archiviata la love story con Ajla Tomljanovic, Matteo Berrettini starebbe frequentando la bellissima modella americana da alcuni mesi. Il condizionale è d’obbligo visto che nessuno dei due ha mai confermato la cosa né tantomeno smentita. Al momento l’unica “prova” sono delle foto che li hanno visti paparazzati insieme per le strade di Roma. Del resto Berrettini non ha mai amato parlato della sua vita privata e sentimentale essendo molto schivo e riservato. Ma chi è la nuova papabile fidanzata del campione?

Meredith è nata ad Atlanta,in Georgia e ha soli 23 anni. Lavora come modella sin da giovanissima ed oggi è tra le top model di punta dell’agenzia Monster e Supreme di Parigi. Negli anni è diventata anche testimonial di diversi brand di moda come Calvin Klein e Blumarine ed è molto attiva sui social.

Meredith Mickelson e Matteo Berrettini sono fidanzati?

Meredith Mickelson e Matteo Berrettini sono una coppia? Tutto tace sulla vita privata del campione di tennis che raggiunto la finale al torneo di Wimbledon 2021 e le semifinali agli US Open 2019 e agli Australian Open 2022. Il tennista è stato paparazzato a Roma in compagnia della bellissima modella ed influencer seguitissima sui social. Meredith, infatti, ha un seguito di 3 milioni di follower e si è fatta notare anche su diversi red carpet come recentemente quello del Festival del cinema di Cannes.

La modella si divide tra gli Stati Uniti e la Francia, anche se è cresciuta a Destin, in Florida, dove cerca di tornare appena può per trascorrere del tempo con la famiglia. Chissà che Matteo e Meredith non escano allo scoperto ufficializzando la loro storia d’amore!

