Merlata Bloom, oggi apre nuovo centro commerciale Milano/ Dove si trova, orari e come arrivare: 210 negozi

Apre oggi a Milano un nuovo centro commerciale dei record che unisce shopping, design e green: si tratta di Merlata Bloom, centro commerciale costato 400 milioni di euro che rappresenta l’ennesimo esempio architettonico della Milano sostenibile. Ha una superficie di 70mila metri quadri con 210 spazi commerciali, 43 innovativi concept Food & Beverage, nonchè un’Esselunga da 5.900 metri quadri e un Decathlon con due piani di store. Il Sole 24 Ore ricorda i brand premium che apriranno al Merlata Bloom come Calvin Klein, Hugo Boss, Napapijir, Timberland, Tommy Hilfiger e molti altri ancora. Il conto alla rovescia è finito: oggi, mercoledì 15 novembre 2023, è il giorno dell’inaugurazione con tre giorni di eventi. Si parte alle 18:30, con i Da Move e il taglio del nastro spettacolare.

Il mega mall milanese è stato commercializziato da Nhood Services Italy sin dalla fase progettuale: «Siamo partiti in piena pandemia – dice Marco Balducci, direttore generale di Nhood, a Il Sole 24 Ore – dovendo far fronte prima al Covid e poi alle conseguenze della guerra in Ucraina, tra cui il rincaro delle materie prime. Ma abbiamo realizzato un complesso che guarda al futuro, con un mix di prodotto che vede una forte diminuzione del fast retail, oggi al 30% rispetto a una media del 50%, per riequilibrare la composizione tra servizi, moda e ristorazione». Così invece Sergio Zuncheddu, presidente di ImmobiliarEuropea che ha sviluppato il progetto: «Grazie ai tempi brevi per la concessione della variante abbiamo terminato i lavori in soli tre anni». Balducci sottolinea: «Sono fiero che sia stato possibile realizzare un complesso a impatto quasi zero ed economicamente redditizio. Il budget di partenza si basava su canoni pari a 26 milioni di euro, saremo a regime invece intorno a 32-33 milioni di euro».

MERLATA BLOOM, NUOVO CENTRO COMMERCIALE MILANO: 35% MATERIALI USATI SONO RICICLATI

Mentre Zuncheddu specifica: «Siamo un pianeta fragile, pertanto la linea della sostenibilità dovrà essere la cifra distintiva di ogni nuovo progetto». Il complesso è stato realizzato con il 35 per cento di materiali riciclati. Ci sono inoltre 5mila metri quadri di pannelli fotovoltaici e il tutto sarà gas-free grazie al collegamento alla rete di teleriscaldamento A2A di Milano Ovest.

Il condizionamento estivo sarà garantito da tre pozzi geotermici per le pompe di calore, per un risparmio di circa 9.400 tonnellate di Co2 da oggi fino al 2050. A tutto ciò si aggiungono vetro e legno per cercare di minimizzare l’impatto ambientale, riducendo anche i consumi idrici grazie alla possibilità di raccogliere acqua piovana con una superficie di più di 5.000 metri quadri. I potenziali clienti sono circa 3,6 milioni, a cominciare dai residenti del nuovo distretto che nascerà nella stessa zona del centro commerciale, senza dimenticare del quartiere Gallaratese-Rho. Infine, per quanto riguarda la previsione di occupazione, si parla di circa 2mila nuovi posti di lavoro fra collaboratori diretti e indiretti.

MERLATA BLOOM, PICCOLO INCIDENTE ALLA VIGILIA DELL’INAUGURAZIONE

Le ore che hanno preceduto l’inaugurazione del centro commerciale Merlata Bloom sono state caratterizzate anche da un incidente. Nulla di grave fortunatamente, ma un operaio egiziano di 30 anni è caduto da una scala. Lo ha riportato Mi-Tomorrow, spiegando che la chiamata al 112 è partita alle ore 8:22 di ieri, quando decine di addetti si stavano occupando degli ultimi preparativi. Inizialmente si era parlato di una caduta da un’altezza di almeno 3 metri e di una frattura ad una gamba, poi è arrivata la smentita. “La caduta è avvenuta nel momento in cui il lavoratore stava scendendo gli ultimi gradini di una scala a norma“.

Inoltre, è stato precisato che l’operaio infortunato, “assunto a tempo indeterminato e la cui presenza in cantiere era regolarmente notificata“, ha riportato “una lesione alla caviglia“. Merlata Mall Spa ha evidenziato che “da sempre la sicurezza in cantiere è al centro dell’attenzione“, infatti “le lavorazioni si sono svolte nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste da legge. Un cantiere che ha visto impegnate una media di 600-700 persone al giorno, fino a punte di oltre 3.000 nella fase attuale di allestimento dei negozi“.

COME ARRIVARE E GLI ORARI

In auto il mall di Merlata Bloom è raggiungibile dagli accessi da via Daimler e viale Triboniano/angolo via Pier Paolo Pasolini. Facilmente raggiungibile tramite: A4 – uscita Pero, A8 – uscita Cascina Merlata, tangenziale Nord/A52 – raccordo A8, oppure attraverso l’uscita Fiera Milano est-sud/Cargo 2-3 e proseguendo verso Milano Viale Certosa.

Con i mezzi pubblici: Metropolitana MM1 – Molino Dorino e 10 minuti a piedi, con il Bus 35 (Comasina – Molino Dorino). Un servizio navetta gratuito è disponibile tutti i giorni dalle 7.30 alle 23.30, tra Molino Dorino e Merlata Bloom Milano.

Gli orari: Galleria, tutti i giorni dalle 9 alle 22. Esselunga: da lunedì al sabato, 7.30 – 22. Domenica, 8-22. Food Court, Leisure e Notorious Cinemas: tutti i giorni dalle 9 fino a tarda sera.











