Torna per la quarta volta consecutiva la Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale che per tre giorni animerà la milanese Piazza Città di Lombardia con una fitta serie di incontri, panel e stand che ospiteranno i maggiori esperti nazionali ed internazionali del tema ambientale per coinvolgere ancora una volta migliaia di studenti e curiosi in una riflessione a 360 gradi: dietro alla Fiera – come in tutte e tre le altre edizioni – c’è la Fondazione Lombardia per l’Ambiente (meglio conosciuta con la sola sigla FLA) che conta dell’imprescindibile aiuto e supporto della Regione e dell’ARPA lombarde.

L’appuntamento da segnare sul calendario per la Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale sono le tre giornate tra il 28 e il 30 ottobre 2024 presso la già citata Piazza Città di Lombardia in un immancabile appuntamento che rappresenta un po’ la chiusura del percorso avviato ad inizio mese con la mostra ‘Cum Tucte’ allestita – sempre da FLA – all’interno degli spazi di IsolaSET di Palazzo Lombardia; il tutto accomunato dalla volontà di stimolare una serie di buone pratiche che possano portarci verso un futuro più sostenibile e attento al salvataggio della biodiversità.

Il programma della Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale: incontri, panel, stand, mostre ed eventi

Come anticipavamo già qualche riga fa, il programma della Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale è veramente lungo e fitto – cliccando su queste parole potete consultarlo integralmente, direttamente dal sito ufficiale dell’evento -, animato da numerosi laboratori didattici, workshop, mostre espositive, incontri e stand: tra questi ultimi si potranno trovare (per esempio) quello dedicato all’iniziativa ‘Mosquito Alert‘ promossa da ARPA e Regione, oppure quelli del Vivaio Forestale di Cuneo e della Direzione del Parco dello Stelvio.

Oltre agli stand, i curiosi potranno anche assistere all’esposizione dedicata ai vincitori del contest FLA MiaFotoBio – pensato per le scuole secondarie lombarde attorno al tema della biodiversità -, alla premiazione dei ‘Progetti di Qualità’ del bando di educazione ambientale ed incontrare i giovanissimi giornalisti della redazione Redact-Us; il tutto condito ulteriormente dall’incontro di chiusura del quinto Forum per lo Sviluppo Sostenibile regionale (questo presso l’Auditorium Testori, solamente nella giornata di mercoledì 30 ottobre), senza dimenticare i tanti incontri previsti nella lunga tre giorni ambientale.

Soffermandoci ancora un attimo sugli incontri, vale giusto la pena ricordare che ad aprire la Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale il 28 ottobre alle ore 9:30 ci sarà l’incontro intitolato ‘Il presente sostenibile: costruiamolo insieme‘: dedicato a tutti gli studenti lombardi delle secondarie di II grado, vedrà avvicendarsi sul palco diversi noti divulgatori – come Ottavia Belli, Silvia Moroni, il fondatore di Rifò Lab Niccolò Cipriani e il presidente Innova21 Marzio Marzorati – che instaureranno un dialogo costruttivo con sul rapporto tra uomo a natura che tutti dovremmo perseguire.

L’assessore Maione: “La Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale per costruire un futuro migliore”

“Anche quest’anno – commenta l’assessore ambientale lombardo Giorgio Maione – coinvolgiamo migliaia di studenti in attività, incontri, contest e iniziative” attorno alla Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale che mira a renderli protagonisti “di momenti di confronto, dialogo e incontro” sul tema sempre più importante della “transizione ecologica“; rappresentando peraltro l’ennesimo passo avanti dell’enorme “progetto di eduzione ambientale” da anni avviato dalla Regione Lombardia con l’obiettivo di “diffondere una nuova cultura del verde e della sostenibilità” che è innanzitutto un investimento “sul futuro“.

Il direttore FLA Fabrizio Piccarolo – invece – ricorda la duplice utilità della Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale che rappresenta sia un momento per diffondere “una corretta cultura ambientale [ai] giovani“, sia un modo per “coinvolgere le scuole [in] esperienze sempre rinnovate e in grado di stimolare (..) una migliore conoscenza e una maggiore consapevolezza dei temi della sostenibilità“; mentre il presidente ARPA Lucia Lo Palo ricorda che le nuove generazioni – specie per “un’agenzia chiamata a monitorare l’ambiente” – sono “destinatarie predilette di una cultura della sostenibilità che sia di auspicio per un futuro da perseguire“, lodando questo tipo di manifestazioni incentrare “sul confronto costruttivo, visionario e stimolante“.