SVOLTA NUOVO STADIO, COSA SUCCEDE ORA

Inter e Milan “tornano” a San Siro, ma per realizzare lì il nuovo stadio. Dopo mesi di incertezze, i due club avrebbero deciso di presentare la manifestazione di interesse per realizzare il progetto del nuovo stadio, che richiede anche lo sviluppo delle aree vicine. L’indiscrezione è emersa da una riunione tra i dirigenti dei due team e delle proprietà Oaktree Capital e Redbird Capital Partners, insieme al sindaco di Milano Beppe Sala, alla presenza anche della soprintendente Emanuela Carpani e ai ministri della Cultura e dello Sport, rispettivamente Alessandro Giuli e Andrea Abodi.

A questi ultimi è stata esposta la possibilità di costruire il nuovo stadio a San Siro con delle linee guida sul destino dell’impianto attuale. Il Comune di Milano nel comunicato diffuso nella mattinata di martedì ha spiegato, inoltre, che gli interlocutori coinvolti hanno gradito i nuovi sviluppi ed espresso soddisfazione, infatti ora Milan e Inter presenteranno una manifestazione di interesse per portare avanti la procedura. Nel frattempo, è prevista la conclusione della perizia dell’Agenzia delle Entrate per poter fare una valutazione complessiva delle zone e dello stadio, che verranno acquistati dall’amministrazione da parte delle due società.

STADIO E TIFOSI, I NUMERI DI INTER E MILAN

Per quanto riguarda il progetto del nuovo stadio, la Gazzetta dello Sport riferisce che la soluzione prevista è l’acquisto dell’area, che comprende anche l’attuale stadio. Di sicuro i numeri che possono garantire i tifosi di Milan e Inter sono importanti. La presenza del pubblico allo stadio è importante per tutti i club, nel caso dell’Inter ancor di più, visto che vanta il primato per quanto riguarda la media spettatori.

Infatti, dopo le prime partite in casa vanta una media di 72.845 tifosi a partita, al secondo posto c’è proprio il Milan con 71.233 spettatori. Certamente il dato dipende pure dalla capienza degli stadi, motivo per il quale è subentrato anche un altro dato, il cosiddetto tasso di riempimento. Se si tiene conto di esso, allora in vetta c’è la Juventus che arriva a superare il 98%, mentre l’Inter sarebbe al quarto posto col 96,2%, dietro ad Atalanta (97,87%) e Como (97,35%).

