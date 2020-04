Mertens alla Roma?/ Calciomercato, nuovo assalto al bomber: concorrenza Inter

Pubblicità

In vista della prossima finestra di calciomercato, sono sempre forti le voci che non solo vedono Dries Mertens lontano dal Napoli, ma pure il bomber pronto ad approdare alla Roma. Stando a quanto ci riporta oggi il Tempo, pare infatti che, dopo i primi abboccamenti avuto all’inizio del 2020, la dirigenza giallorossa sia pronta a tornare all’attacco per l’attaccante del Napoli, il quale pare dunque sempre meno convinto a legare ancora per diversi anni il suo futuro al club campano. E proprio approfittando di questa incertezza, che la Roma potrebbe strappare via Dries Mertens e farne bomber di indiscutibile talento da alternare a Dzeko nello schieramento di Fonseca per la prossima stagione. L’operazione in ogni caso è ancora in divenire e presto i giallorossi dovranno far fronte anche a un’ampia concorrenza per il cartellino dell’azzurro.

MERTENS ALLA ROMA? FORTE CONCORRENZA DELL’INTER PER IL BELGA

E a far saltare i piani della Roma su Dries Mertens in questi giorni potrebbe essere, almeno secondo le ultime voci di calciomercato, pure l’Inter, che avrebbe messo nel mirino lo stesso giocatore belga. La dirigenza nerazzurra anzi potrebbe anche facilmente allettare l’attaccante, prospettando un maxi ingaggio e facili bonus: in caso di trasferimento a Milano poi Mertens riabbraccerebbe l’amico e collega di nazionale Lukaku, il quale in questi giorni pare aver caldamente sponsorizzato l’azzurro ad allenatore e dirigenza. Pure però non sarebbero solo i nerazzurri i rivali della Roma in questa corsa al cartellino dell’azzurro: Chelsea e Monaco infatti rimangono sempre sulle tracce del giocatore e pure si dicono pronti a mettere sul tavolo di De Laurentiis cifre importanti per strappare l’attaccante (in scadenza di contratto proprio giugno 2020 con gli azzurri).



