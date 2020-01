Mertens al Chelsea?/ Lampard ci prova, ma Napoli resiste: l’Inter a giugno però..

Sono gli ultimi tre giorni di calciomercato e Dries Mertens, dopo esser stato praticamente su piazza per tutto il mercato d’inverno, alla fine potrebbe restare al Napoli: le ultime voci parlano di un fortissimo interessamento del Chelsea, dato che Frank Lampard con Giroud praticamente venduto al Tottenham vuole subito rimpiazzarlo con una punta di massimo valore. In realtà, tanto Laudisa per la Gazzetta quanto Pedullà per Sportitalia fino allo stesso Di Marzio su Sky danno tutti per certo che “Ciro” rimanga al Napoli fino alla fine della stagione: certo, che i rapporti con Giuntoli e De Laurentiis siano ormai praticamente nulli è ormai risaputo anche Oltre Manica eppure il rapporto che lega i napoletani con Mertens anche in queste ore dimostra come l’attaccamento (reciproco) potrebbe aver fatto la differenza per non lasciare il Napoli a metà stagione. La società inglese avrebbe contattato sì Giuntoli e avrebbe messo sul piatto un indennizzo di 6-7 milioni di euro, così da far arrivare il giocatore subito e non a giugno. Il Napoli però avrebbe rifiutato, con il Chelsea che di contro avrebbe anche detto “no” alla eventuale proposta di una soluzione “alla Petagna”: comprato da De Laurentiis ma in prestito fino a fine stagione alla Spal.

DRIES MERTENS AL CHELSEA? DOVREBBE RESTARE, MA A GIUGNO…

Dries Mertens finora ha sempre voluto rimanere al Napoli e a Napoli, volendo discutere del suo futuro con il rinnovo possibile solo da giugno in poi: il Chelsea ci prova ma è difficile specie perché in pochissimi giorni sarebbe poi complesso trovare per Gattuso un degno sostituto che soprattutto in Champions League potrebbe tornare molto comodo nella sfida quasi impossibile con il Barcellona. «Mertens, entro metà febbraio il Napoli presenterà una nuova proposta di rinnovo. L’Inter ha già fatto proposta vera (a zero), carte in mano a lui», spiega Alfredo Pedullà in queste ore, dicendosi sicuro che sarà poi l’Inter alla fine la destinazione per il campione belga ultratrentenne dall’estate 2020. Sulla stessa scia Laudisa per la Gazzetta «Mertens al Chelsea? Il Chelsea sta per vendere Giroud e quindi si libera un posto nella rosa di Lampard, quindi è un’ipotesi da tenere in considerazione, anche se penso che lo stesso giocatore stia riservando una scelta per giugno di più alto profili». Alla fine sarà come sempre Dries, con la sua famiglia, a dover decidere in merito al proprio futuro con Conte alla “finestra” per poter approfittare dell’eventuale divorzio definitivo tra Napoli e il recordman di gol in maglia partenopea.

