Mertens all’Inter?/ Calciomercato: rinnovo col Napoli lontano, lo sponsorizza Lukaku!

Lo abbiamo già visto ieri: che Dries Mertens rimanga in Campania e dunque rinnovi con Napoli non è poi ormai affare di calciomercato così scontato, come invece lo era solo un paio di mesi fa. Si è infatti aperta una bella crepa tra il belga e il club campano e in vista della prossima finestra di contrattazione e non sono poche le società che sono pronte ad approfittarne per attirare il bomber, Inter inclusa. Proprio oggi infatti le voci di calciomercato raccolte dal portale sportmediaset, ci parlando in un presto assalto della dirigenza dell’Inter su Dries Mertens, da attuare ovviamente con il supporto del compagno di nazionale e nerazzurro Romelu Lukaku, che da ottimo “aziendalista” ha ampiamente sponsorizzato il collega e amico. Anzi pare che proprio il bomber abbia effettuato un primo contatto con Dries, che a questo punto starebbe prendendo sul serio la proposta, più che mai allettante, dei nerazzurri.

MERTENS ALL’INTER? LA PROPOSTA DI MAROTTA

Dopo tutto come abbiamo già riferito nei giorni scorsi, lo stesso Mertens non pare troppo convinto di rinnovare con il Napoli, benché la proposta di De Laurentiis fosse importante: pesano infatti i rapporti incrinati e soprattutto la nota questione sulle multe imposte post ammutinamento della squadra a novembre. Questo malumori uniti a una proposta molto più convincente fatta dall’Inter a Mertens dunque potrebbero mettere nei guai lo stesso De Laurentiis. Dopo tutto come ci racontano le ultime voci di calciomercato, la dirigenza nerazzurra per il belga avrebbe messo sul piatto un biennale da 6 milioni di euro con opzione per il terzo anno: in più sarebbe affare senza vincolo dei diritti di immagine, clausola sempre molto cara alla dirigenza campana. In somma la proposta nerazzurra è davvero allettante: ora starà a Dries scegliere o a De Laurentiis preparata una contromossa convincente.



