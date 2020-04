Romelu Lukaku/ “Resto all’Inter, che coppia con Lautaro!”: show su Instagram

Romelu Lukaku è rientrato a Milano dal Belgio: in questa strana Pasqua l’attaccante dell’Inter si è concesso ai tifosi, rispondendo ai propri follower con una lunga diretta su Instagram che avrà fatto la felicità dei tifosi nerazzurri, dal momento che Romelu Lukaku ha ribadito in modo chiaro la volontà di rimanere all’Inter e il grande feeling con Lautaro Martinez. Tra i tifosi che gli hanno scritti c’era però anche un celebre “intruso”, cioè Marcelo Brozovic, che ha stuzzicato il compagno di squadra definendolo brutto.

Pronta la replica di Lukaku: “Sei più brutto di me, con quei capelli poi sembri una pornostar. Non mi piaci, pettinati come prima”, afferma il belga lasciandosi andare ad una grassa risata. Il simpatico botta e risposta prosegue quando Brozovic chiede al belga un commento tecnico sulle qualità del croato, in questo caso però solo complimenti da parte di Romelu Lukaku per il compagno: “Sei uno dei migliori”.

ROMELU LUKAKU: “ANDARE VIA DALL’INTER? NO!”

Anche le domande dei follower “normali” forniscono comunque spunti molto interessanti. A uno che gli chiede quali sono le differenze tra Serie A e Premier League, Romelu Lukaku risponde: “Credo che la Serie A sia bella, ma c’è un’intensità diversa rispetto alla Premier, conta di più la tattica. Ma entrambe sono belle, solo ognuna con le sue particolarità e differenze”. Giudizio molto positivo anche dal punto di vista umano: “Adoro sia l’Italia che l’Inghilterra, entrambi i Paesi sono stati molto accoglienti con me”.

Spazza via poi secco ogni possibile dubbio sul futuro: “Andare via dall’Inter? Sei pazzo, no!“, ribatte ad un altro tifoso. Questo anche perché l’intesa con Lautaro Martinez è davvero perfetta. Ci sono dunque grandi complimenti anche per il compagno d’attacco in nerazzurro: “Lautaro Martinez è fantastico, anche come ragazzo. Sta crescendo e io sono contento di giocare con lui, lo adoro”. Per il Toro c’è qualche dubbio in più sul futuro, ma l’attacco dell’Inter per ora è davvero in buone mani.



