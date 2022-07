Mertens all’Inter?/ Calciomercato, valuta offerte dall’estero dopo l’addio al Napoli

Calciomercato news, si riapre la pista che porterebbe Mertens all’Inter

Il calciomercato estivo può essere davvero imprevedibile ed in queste ore sembra riaprirsi la strada che potrebbe portare Dries Mertens all’Inter. Rimasto svincolato dal primo di luglio dopo il mancato rinnovo con il Napoli, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha annunciato in un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli che il belga non ha accettato la proposta per il nuovo contratto da firmare con gli azzurri per un altro anno.

Accostato anche alla Lazio, dove l’allenatore Maurizio Sarri lo riaccoglierebbe a braccia aperte dopo la fruttuosa partnership nata proprio ai piedi del Vesuvio, ma stando alle indiscrezioni più recenti il trentaquattrenne starebbe valutando proposte dall’estero. L’intenzione di Mertens sarebbe quella di giocare in un campionato competitivo per prepararsi al meglio in vista del Mondiale da disputare a novembre in Qatar.

Le chances di vedere Mertens all’Inter potrebbero aumentare in questa settimana di calciomercato. Tuttavia, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il belga non sarebbe molto propenso a continuare a giocare in Italia con una maglia diversa da quella del Napoli. ed avrebbe comunque respinto al mittente le proposte provenienti dal Qatar e dall’Arabia Saudita

