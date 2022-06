Mery Liviero, ex MasterChef: foto hot rubate da OnlyFans/ Già diffuse su WhatsApp

Continua l’approdo di personaggi famosi su OnlyFans, e l’ultima in ordine di tempo è Mery Liviero, nome che forse non vi dirà molto ma che ai fan di MasterChef invece suonerà familiare. Si tratta infatti di uno dei concorrenti dell’ultima edizione del cooking show a firma Sky, che ha appunto deciso di approdare sul social “vietato” mostrandosi non vestita da cuoca. Mery Liviero aveva emozionato il pubblico di casa per la sua vita tutt’altro che facile, avendo perso la mamma per un tumore, ma la giovane chef laziale non era riuscita ad arrivare fino in fondo.

In ogni caso il programma è stato per lei un trampolino di lancio visto che dopo la fine dello show è divenuta responsabile di una ravioleria giapponese di Roma. Evidentemente però i guadagni non bastano per gli obiettivi di Mery, di conseguenza la stessa ha deciso di arrotondare aprendo quindi un profilo su OnlyFans, social che, come molti di voi sanno, permette di ottenere dei guadagni in cambio di foto o video privati. Assieme alla collaborazione di un fotografo si è gettata nell’avventura (aprendo anche un canale Telegram), condividendo contenuti espliciti e mostrandosi senza veli: «Grazie al lavoro da modella – ha motivato la scelta la chef a chi le chiede lumi – finanzio l’apertura di un canale di ricette su YouTube. Non avrei mai avuto la possibilità di acquistare il materiale adeguato o una casa adeguata alle necessità, con una cucina decente dove creare video».

MERY LIVIERO, EX MASTERCHEF: “HO DATO MANDATO AI MIEI LEGALI…”

Peccato però che, come spesso e volentieri accade in questi casi, le foto di Mery Liviero, invece di rimanere private o comunque relegate a OnlyFans, abbiano iniziato a circolare tra le chat di WhatsApp, di conseguenza la stessa cuoca è stata costretta a denunciare il tutto. «Ho provveduto tramite polizia postale ed i miei legali di Roma e Milano – ha fatto sapere l’ex chef di MasterChef – per la pubblicazione dei miei contenuti privati di OF su forum pubblico esterno. La persona in questione verrà contattata spiacevolmente ma in maniera completamente meritata. Questo serve per farvi capire che non scherzo quando si oltrepassa il limite. Si parla di furto d’immagine ed è un grave reato penale. Fossi in queste persone ora correrei sul forum a rimuovere immediatamente il contenuto in maniera spontanea, considerando comunque che i provvedimenti legali verranno comunque presi in carico Grazie a tutti gli altri, a quelli che rispettano il prossimo e che mi stanno aiutando a segnalare questi imbecilli».

