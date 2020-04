Mes, scontro M5s-Pd/ Caos Governo, Crimi: “Dem mettono in discussione Conte”

Pubblicità

Non si placano le polemiche sul Mes, si inasprisce lo scontro tra M5s e Pd: tira una brutta aria per il Governo giallorosso. Se il Centrodestra si è spaccato sull’utilità del fondo salva-Stati – Berlusconi ha criticato il “no” di Salvini e Meloni – la maggioranza non se la passa meglio: alla vigilia della riunione dei ministri dell’Economia Ue, i grillini accusano i dem di voler mettere in discussione il premier Conte.

Intervenuto ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, il capo politico pentastellato Vito Crimi è netto: «L’Italia non farà mai ricorso al Mes: noi Cinque Stelle non potremo mai accettarlo. Renzi e il Pd mettono in discussione la linea del governo e del presidente del consiglio Conte». Nonostante il giudizio positivo del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, per il Movimento 5 Stelle l’opportunità di accedere al Mes per fronteggiare l’emergenza coronavirus «rimane una fregatura», spiega Crimi, che legittima la posizione del presidente del Consiglio: «Il governo non ha intenzione di ricorerre ai fondi né oggi né mai».

MES, SCONTRO M5S-PD: TENSIONE AL GOVERNO

Il Partito Democratico negli ultimi giorni ha aperto al “sì” alla versione senza condizionalità del fondo salva-Stati, seguendo la strada battuta da Confindustria, Italia Viva e, da ieri, Forza Italia. E le parole di Vito Crimi non sono passate inosservate in casa dem, ecco il commento di Andrea Marcucci a Repubblica: «Conte non rischia sul Mes, è il governo che ha ottenuto questo miracolo, trasformando il Mes. Ho difficoltà a comprendere la posizione dei 5Stelle». Così, invece, Graziano Delrio: «No, non si mette in discussione nulla, abbiamo solo detto che se non ci sono condizioni capestro il nostro paese deve utilizzare tutte le risorse, non capisco perché non utilizzare il fondo se c’è bisogno».

La contro-replica M5s è arrivata dal sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano, che non è andato per il sottile: «Delrio ha ammesso candidamente di non sapere nulla sul tema ma comunque, alla cieca, si è lanciato contro la linea sul Mes del governo e del presidente Conte». Infine, per il viceministro al Mise Stefano Buffagni non parliamo di «soldi regalati, il fondo salva-Stati ci impone dei limiti che dovrà pagare pure mio figlio tra 30 anni». A suo avviso, in sintesi, è «un cappio al collo».



