Messaggi sospetti/ Su Rete 4 il film drammatico con Stephen Colletti

Messaggi sospetti va in onda su Rete 4 nel pomeriggio di oggi, 20 novembre 2021, a partire dalle ore 17.00. Tra le politiche perseguite dalla rete rosa di Mediaset, in ambito di programmazione pomeridiana dedicata al cinema, il filone del film drammatico per la televisione è sempre presente nel palinsesto settimanale. In quest’ottica il film segue la propensione al film sentimentale e drammatico che piace molto al pubblico del pomeriggio su piccolo schermo.

Nel cast troviamo Stephen Colletti, attore americano, belloccio anch’esso da serie Tv e film per piccolo schermo. Lo ricordiamo in ‘Laguna Beach (Laguna Beach: The Real Orange County)’, una mini serie che si è proposta di mostrare il vero volto di O.C., diverso nella realtà da quello delle celebre serie, oppure in ‘The Eric Andre Show’, ‘One Tree Hill’, trasmessa in Italia da Rai 2.

Messaggi sospetti, la trama del film: Karen è scomparsa da tempo

La trama di Messaggi sospetti è davvero molto interessante. Jessica ha un’amica del cuore, Karen, che è scomparsa da tempo. Il marito la rassicura dicendole che l’amica non sia scomparsa per motivi legati ad un crimine, come Jessica sospetta, ma si sia recata per un lungo periodo di stacco alle Hawaii.

La verità è incetta, Jessica non crede all’uomo e lo segue, cerca di capire dove e come mente sulla verità che per lei è ben celata da una persona senza scrupoli, teme per la vita dell’amica e Karen non da notizie di lei nonostante Jessica chieda al marito di dire alla donna di contattarla. Arriva al punto di denunciarlo alla polizia, ma non sarà facile portare a galla una verità che l’uomo ha nascosto con cura. Ovviamente Karen non possiamo rivelarvi se sia davvero alle Hawaii in una sorta di ‘break’ esistenziale, o se sia stata uccisa dal marito o da chiunque abbia poi celato la verità e architettato il diabolico piano, la verità si scoprirà solo alla fine di questo thriller ad alto contenuto emotivo.

