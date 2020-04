Messi all’Inter?/ Calciomercato, la Pulce smentisce sui social: “Solo fake news”

Appena sorti, si sono subito spenti i sogni dei tifosi nerazzurri: Messi non arriverà all’Inter nella prossima finestra di calciomercato. A dircelo in maniera inequivocabile è lo stesso bomber del Barcellona, che ha utilizzato i propri social per dissipare ogni dubbio e dunque annullare le tante voci di calciomercato sorte in questi giorni, proprio su un suo possibile approdo a Milano. Anzi proprio sul suo profilo instagram Leo Messi ha pubblicato una stories dove ha commentato con un inesorabile “Fake news” le bombe di mercato che in questi giorni sono volate dal portale TNT sport, che volevano la Pulce nel mirino di Inter ma anche del club argentino Newell’s Old Boys (di cui però si era vociferato già la scorsa settimana). E in aggiunta, se mai si dovesse ancor più chiarire la posizione del giocatore, Messi ha scritto: “Meno male che nessuno ci crede”.

MESSI ALL’INTER? LA PULCE SMENTISCE TUTTO

Nulla da fare dunque per l’approdo di Messi all’Inter: la voce di calciomercato che era sorta in questi giorni e che aveva fatto sognare i tifosi nerazzurri (l’ex presidente Moratti in primis), si è rivelata fallace, per bocca della stessa Pulce, che dunque nella prossima finestra di calciomercato non cambierà casacca. L’argentino, che pure avrebbe un contratto in scadenza al 2021 con lo club blaugrana, con cui poi recentemente vi sono stati non pochi dissapori (anche per la trattativa sul taglio degli stipendi, in questo momento così complicato) non lascerà a breve la Spagna, anche se certo, compiendo 33 anni il prossimo giugno e alcuni acciacchi importanti subiti anche in questa stagione, è il caso che cominci a pensare al proprio futuro.



