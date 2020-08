Messi via dal Barcellona se paga 700 milioni/ Liga dà ragione a blaugrana su clausola

Lionel Messi via dal Barcellona? Sì, ma solo se pagherà la clausola di 700 milioni. Continua il braccio di ferro tra la pulce e i blaugrana all’inizio di quella che sembra una telenovela ben distante dai titoli di coda. Il calciatore argentino sostiene che la clausola che gli permette di risolvere il suo accordo con il Barca sia ancora attiva, ma per la dirigenza è scaduta il 10 giugno scorso. Scende allora in campo la Liga che dà ragione al club: “In relazione alle diverse interpretazioni pubblicate da diversi media sulla situazione contrattuale di Messi LaLiga ritiene opportuno chiarire, dopo aver analizzato il contratto, che: Il contratto è in vigore e prevede una clausola risolutiva“. In sostanza, appunto, il calciatore si potrà liberare pagando però una cifra davvero enorme anche per lui.

Messi via dal Barcellona, dove va a giocare?

Se sull’ipotesi di vedere Lionel Messi via dal Barcellona c’è ormai quasi certezza, più difficile risulta capire dove potrebbe andare a giocare. La fantasia dei media, unita a voci spesso prive di fondamenta, ci portano ad analizzare una situazione piuttosto nebulosa. C’è chi azzarda l’ipotesi di vederlo in tandem con Cristiano Ronaldo alla Juventus, mentre c’è chi spinge per vederlo arrivare all’Inter di Antonio Conte. Sicuramente la possibilità più realistica, soprattutto dal punto di vista economico, rimane il Manchester City dove c’è anche lo sponsor d’eccezione Pep Guardiola. Sarà dunque bagarre di calciomercato solo tra chi avrà davvero la possibilità di investire economicamente la cifra giusta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA