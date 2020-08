Messi all’Inter?/ Canovi: “Barcellona in pole, ma il sogno è possibile!” (esclusiva)

Per i tifosi dell’Inter è un sogno, per quelli del Barcellona c’è solo lui. Da quando Leo Messi ha manifestato i primi dubbi della sua permanenza nella formazione catalana le attenzioni dei principali club europei si sono riversati sulla sua possibile partenza. Almeno di quelli che potrebbero permettersi di acquistarlo come il Manchester City e il Paris Saint Germain. La crisi societaria, i difficili rapporti con la dirigenza di Messi e infine il clamoroso 2-8 subito dal Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League hanno fatto il resto. Messi è cresciuto nelle giovanili del Barcellona, gioca in prima squadra dal 2004, ha infranto qualunque record del club ed è fin troppo ridondante ricordare cosa significhi per la città e l’intera Catalogna. L’Inter però sogna, sulla scia di quanto fatto due anni fad alla Juventus che ha portato in Serie A il suo grande rivale Cristiano Ronaldo: ci sarà un’ideale „reunion“ tra i due grandi campioni? Per parlare del possibile trasferimento di Messi all’Inter IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva l’operatore di calciomercato Simone Canovi.

Messi lascerà il Barcellona? Se fosse così sarebbe non solo l’evento dell’anno ma del secolo, ma io credo che sia una cosa irrealizzabile: Messi per me resterà al Barcellona.

Decisivo l’arrivo di Ronald Koeman per il fuoriclasse argentino? Il rapporto tra un giocatore e un allenatore è sempre importante, ma in questo caso credo che influiranno altri aspetti: l’allontanamento di Abidal su tutti, il francese era arrivato alla rottura con Messi mentre Planes è un direttore sportivo gradito all’argentino.

E poi Messi ha sempre vestito la maglia blaugrana… A prescindere dal fatto che nel calcio può sempre succedere di tutto, è vero che tra Barcellona e Messi c’è veramente un legame fortissimo.

L’Inter in ogni caso rimane alla finestra: è appunto soltanto un sogno o c’è veramente la possibilità che Messi arrivi in Italia? E‘ difficile ma non impossibile, perchè l’Inter è l’unica squadra italiana che può prendere: al netto di quanto detto prima circa l’addio al Barcellona, il presidente Zhang ha realmente una enorme disponibilità economica.

Se fosse addio al Barcellona, in quale altro club potrebbe andare a giocare Messi? Nel Manchester City o nel Psg, due società che a livello economico possono permettersi grandi cose.

