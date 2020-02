Messi vs Abidal, bufera a Barcellona/ “Gruppo scontento”, la replica: “Faccia i nomi”

Bufera in casa Barcellona? Il clima non è certo sereno al Camp Nou, come emerso nell’ultimo scambio a distanza tra Eric Abidal (che oggi è il team manager della squadra con cui ha giocato per sei stagioni) e Leo Messi, capitano e simbolo blaugrana. I fatti: nel corso di un’intervista rilasciata a Diario Sport, Abidal è tornato sull’esonero di Ernesto Valverde (il Barcellona non cambiava allenatore a stagione in corso da circa 17 anni) e ha affermato come “da ex giocatore certe tensioni nello spogliatoio si possono percepire”, dicendo che “molti dei giocatori” non erano soddisfatti di come andassero le cose, del poco lavoro svolto e di alcuni problemi di comunicazione. Da qui la necessità di cambiare, arruolando Quique Sétien; una decisione che, ha proseguito Abidal, sarebbe stata presa dopo che lui stesso aveva parlato con la dirigenza esprimendo le sue opinioni. La cosa, però, non è andata giù a Messi: ricordiamo che appena dopo l’esonero di Valverde la Pulce aveva postato un messaggio nel quale si diceva dispiaciuto di come fossero andate le cose, di fatto “schierandosi” dalla parte del suo ex allenatore o comunque lasciando intendere di aver voluto proseguire con lui. Dunque, non appena le parole di Abidal sono diventate pubbliche, il capitano ha aperto Instagram e, sotto la dichiarazione circa l’umore dei giocatori, ha apposto il suo personale messaggio.

MESSI VS ABIDAL: BUFERA A BARCELLONA?

Messi ha iniziato dicendo che “sinceramente non mi piace fare cose del genere” (e in effetti è poco presente sui social network, sui quali molto di rado si esprime circa il Barcellona), ma ha poi proseguito affermando la necessità di dire la sua per chiarire alcuni concetti. Il primo: che ciascuno si occupi della sua area di competenza. “Noi giocatori siamo responsabili di quello che succede in campo, e siamo i primi ad ammettere di non aver giocato bene quando succede”; di conseguenza i dirigenti devono prendersi le loro responsabilità circa le decisioni prese. Il che, tradotto, significa ovviamente che il capitano blaugrana non è d’accordo con quanto dichiarato da Abidal (con il quale ha vinto due Champions League, oltre ad altri innumerevoli trofei); inoltre, e questo è forse il concetto più forte espresso nel suo post, Messi ha detto che “quando si parla di giocatori bisogna fare i nomi, altrimenti passano concetti che non sono veri”. Non sappiamo ora in che modo si svilupperà questa vicenda, ma la presa di posizione della Pulce è forte: l’argentino si è pubblicamente messo contro un dirigente della squadra, tira brutta aria a Barcellona e, come se non bastasse, i blaugrana devono anche recuperare tre punti al Real Madrid avendo il Clasico di ritorno al Bernabeu. Una vicenda che non arriva certo al momento giusto…

