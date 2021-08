Messias al Milan/ Calciomercato news, è fatta! Pres.Crotone: “Voluto fortemente”

CALCIOMERCATO NEWS, JUNIOR MESSIAS AL MILAN

Se n’era parlato qualche giorno fa come possibile alternativa ad elementi più quotati ma ora la possibilità di vedere Junior Messias al Milan sembra essersi concretizzata realmente per questo finale della sessione estiva di calciomercato. Intercettato dalla redazione di Sky Sport, il presidente del Crotone Vrenna ha confermato il buon esito dell’operazione spiegando: “Il ragazzo è molto contento, vedrete cosa farà al Milan. I rossoneri lo hanno voluto fortemente perché credono nelle sue qualità. Speriamo sia il campo a parlare. Devo dare il merito a mio figlio che lo aveva voluto portare al Crotone. Tra l’altro io sono pure tifoso milanista ed è una doppia soddisfazione per me. E’ una bella storia.” I rossoneri vanno così a pontenziare ulteriormente il proprio organico dalla trequarti in su dove mister Pioli aveva maggiormente bisogno di elementi utili alla causa da alternare nel corso della stagione ed affrontare al meglio i vari impegni senza gravare troppo su Brahim Diaz.

L’approdo di Junior Messias al Milan dovrebbe dunque avvenire in queste ore finali di calciomercato estivo con le visite mediche di rito e la firma sul contratto presso la sede rossonera. Nella passata stagione Messias è stato in grado di mettere a segno nove reti ed ha servito cinque assist vincenti per i suoi compagni tra campionato e Coppa Italia con la maglia del Crotone. Intanto i dirigenti del club di Milanello continuano a lavorare anche su altre piste come quella riguardante James Rodriguez, in rotta con l’Everton.

