James Rodriguez al Milan?/ Calciomercato news: rescissione vicina e addio all’Everton

Il calciomercato estivo può sempre regalare qualche sorpresa nella sua parte finale ed in questo senso si colloca la possibilità di vedere James Rodriguez al Milan entro la chiusura della sessione prevista per le ore 20 di domani. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sport Mediaset, il colombiano potrebbe cercare di rescindere il proprio contratto in vigore con l’Everton fino al giugno del 2022, ovvero in scadenza tra meno di un anno, per poi sposare la causa dei rossoneri a cui era già stato accostato alla fine di luglio oltre che nel recente passato. Il trentenne sarebbe l’elemento utile per mister Pioli al fine di completare la trequarti in cui è già presente Brahim Diaz, tornato dal Real Madrid per volere di allenatore e società. L’acquisto di James andrebbe inoltre senza dubbio a sopperire l’addio di Hakan Calhanoglu, che ha firmato con i cugini dell’Inter da svincolato a fine giugno.

Le chances di vedere James Rodriguez al Milan sembrano poter crescere in quest’ultima parte della finestra di calciomercato. Accostato pure alla Lazio, di lui aveva parlato anche il tecnico dei britannici Rafa Benitez che però non era stato in grado di chiarire il futuro del colombiano che si sta avvicinando ai rossoneri come possibile colpo last minute a parametro zero. A confermare l’indiscrezione ci hanno pensato pure gli americani di ESPN che gli spagnoli di Marca.

