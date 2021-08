CALCIOMERCATO MILAN/ Ipotesi Messias ma il Tottenham vuole Kessie

CALCIOMERCATO MILAN, IL TOTTENHAM INSEGUE KESSIE

Il Milan sta vivendo un vero e proprio tormentone di calciomercato relativo al rinnovo del contratto di Franck Kessie, attualmente in scadenza tra meno di un anno, ovvero nel giugno del 2022. In conferenza stampa alla vigilia dell’impegno in campionato contro la Sampdoria mister Pioli riguardo l’ivoriano ha spiegato: “Ha avuto un’estate particolare, tra vacanze, matrimonio e Olimpiade. Ci ho parlato, è sereno e concentrato. Sta discutendo con la società per il rinnovo e c’è la volontà da entrambe le parti di andare avanti insieme. Lo vedo molto sereno e concentrato.” Tuttavia, secondo quanto rivelato da Alessandro Jacobone, il Tottenham tramite il dirigente Fabio Paratici avrebbe incontrato il procuratore di Kessie, l’agente Atangana, proponendogli un contratto quinquennale da 8 milioni di euro di stipendio. Un’offerta questa che dovrebbe addirittura superare la richiesta del calciatore ma il Milan continua ad essere in una posizione privilegiata dato che la volontà del centrocampista sarebbe quella di rimanere in Lombardia.

CALCIOMERCATO MILAN, MESSIAS PER LA TREQUARTI

Al Milan servirebbe un calciatore di qualità da collocare sulla propria trequarti in questi ultimissimi giorni della finestra di calciomercato estivo. I rossoneri infatti, rimasti orfani di Hakan Calhanoglu, che è passato ai cugini dell’Inter a parametro zero ad inizio luglio, hanno riabbracciato Brahim Diaz dal Real Madrid ma vorrebbero un elemento da potergli alternare nel corso della stagione e, secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport, in queste ore il Milan avrebbe preso in considerazione il nome di Junior Messias, brasiliano di proprietà del Crotone con cui il contratto scadrà nel giugno del 2024. Proposto a Fiorentina, Atalanta e Torino, i rossoblu chiedono almeno dieci milioni di euro per lasciarlo partire in modo da monetizzare e spendere quel denaro per sistemare la squadra. Secondo Alessandro Jacobone, Maldini dovrebbe incontrare nella giornata di martedì il direttore sportivo dei calabresi Ursino ed a quel punto sapremo se il Milan potrà chiudere o meno per il trentenne verdeoro.

