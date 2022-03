Teramo, morto bimbo di 8 mesi investito/ Alla guida della Jeep un 89enne

Dramma a Teramo, dove un neonato di soli otto mesi è morto dopo essere stato investito sei giorni fa da un 89enne. Il bimbo era nel passeggino, in compagnia della nonna, con la quale stava attraversando la strada. La donna ha attraversato vicino le strisce pedonale, sulla statale 150, quando improvvisamente è arrivata una macchina che li ha travolti. Il dramma è accaduto nella frazione di Pagliare di Morro d’Oro, in provincia di Teramo.

La donna, una 62enne, è stata travolta dall’auto insieme al nipotino. I due sono stati investiti da una Jeep condotta da un uomo di 89 anni, che ha dichiarato di non averli visti. La nonna è stata colpita ed è stata sbalzata in avanti per diversi metri. Il passeggino, invece, è rimasto schiacciato contro un palo della luce posto vicino le strisce. Il corpo del bimbo di 8 mesi è stato sbalzato fuori. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, ma le condizioni del bambino sono apparse fin da subito disperate. Il neonato è stato stabilizzato all’ospedale di Teramo ed è stato trasportato all’ospedale Bambino Gesù di Roma. I medici hanno tentato il tutto per tutto ma non sono riusciti a salvargli la vita: questa mattina è deceduto, dopo sei giorni. Le sue condizioni sono sempre state estremamente critiche.

Neonato investito sulle strisce a Teramo: stesso dramma a Padova

Il dramma del bimbo di 8 mesi investito a Teramo arriva pochissimi giorni dopo un’altra storia simile e altrettanto drammatica. Solo pochi giorni fa, infatti, un altro neonato aveva perso la vita nello stesso modo: è successo a Padova. Il piccolo è stato investito all’interno del suo passeggino, trasportato dalla mamma. L’incidente è avvenuto il 28 marzo nel pomeriggio, in via Plebiscito. Il bombo, di soli 3 mesi, era stato ricoverato in condizioni disperate ma anche in questo caso i medici non sono riusciti a far nulla.

Nell’incidente di Padova, un’auto immersa nella rotatoria non si è resa conto del piccolo e della mamma sulle strisce, e nonostante una disperata frenata ha preso in pieno i due. Il bimbo è stato sbalzato via dal passeggino, finendo schiacciato dalla stessa auto. Ferita anche la mamma, ma non in pericolo di vita. Per il neonato, invece, non c’è stato nulla da fare. Storie che purtroppo sono solo due delle tante drammatiche nei quali neonati o bimbi molto piccoli perdono la vita in strada.











