Meteo, caldo africano in arrivo quest’oggi dal Sahara/ Temperature fino a 42° C

L’estate non può ancora considerarsi finita (e non soltanto per ragioni di date e calendario): a partire da oggi, giovedì 20 agosto 2020, in Italia si assisterà a un vertiginoso aumento delle temperature, che sfocerà in un’autentica ondata di calore. L’alta pressione stazionerà di fatto su tutte le regioni, complici le masse d’aria bollente in arrivo dall’Africa, con particolare riferimento al deserto del Sahara. A riferirlo è il portale telematico dedicato alla meteorologia iLMeteo.it, che aggiunge che il caldo torrido si protrarrà sino alla giornata di sabato, quando il sole risplenderà nei cieli dello Stivale, lasciando spazio unicamente ad alcuni isolati e rari temporali pomeridiani sulle aree alpine, con particolare riferimento alle zone alpine, destinati tuttavia a risolversi con tempistiche piuttosto rapide, per poi lasciare nuovamente spazio al tipico clima estivo.

METEO, CALDO AFRICANO: TEMPERATURE ROVENTI

Come riferito ancora da iLMeteo.it, le temperature in tutt’Italia diventeranno difficilmente sopportabili, tanto che nelle ore diurne la colonnina di mercurio arriverà a toccare punte di 37-38°C al Nord e al Centro, arrivando sino a 40-42° C al Sud e nelle Isole. In aumento anche la percentuale di umidità, con il ritorno dell’afa, anche se da questa domenica la situazione subirà un profondo stravolgimento, dal momento che correnti d’aria provenienti dai Paesi scandinavi sormonteranno la catena alpina, raggiungendo il Belpaese e dando il “la” a rovesci temporaleschi di intensità considerevole, che colpiranno soprattutto Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, provocando un abbassamento delle temperature anche di 10° C rispetto alle giornate antecedenti.



