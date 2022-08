Meteo ferragosto/ Previsioni oggi: rovesci e temporali sparsi in tutta Italia

Previsioni Meteo Ferragosto 2022: allarme maltempo al Centro-Nord

Il meteo di Ferragosto non promette niente di buono, con allerta su varie regioni italiane. Sarà infatti un 15 di agosto con rovesci e temporali sparsi di forte intensità soprattutto nel Centro-Nord, tanto da rendere necessario un avviso del Dipartimento della Protezione civile, che ha diramato un allarme delle condizioni meteorologiche avverse. Ci sarà, come spiegano gli esperti, una depressione di origine atlantica che transiterà sull’Europa occidentale. Tra oggi, 15 agosto, e martedì, tale perturbazione determinerà un peggioramento al Centro-Nord.

Buon Ferragosto 2022, frasi di auguri/ "Ricetta di oggi? Sole, allegria e compagnia!"

In particolare, condizioni di marcata instabilità si avranno su parte delle regioni centrali peninsulari. Questa porterà a rovesci e temporali sparsi di forte intensità. I fenomeni meteo che impatteranno sulle diverse aree dell’Italia potrebbero inoltre determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche, come spiega la Protezione Civile. In particolare, le previsioni meteo parlano di precipitazioni sparse nella tarda mattinata di domani. Queste avranno carattere di rovescio o temporale localmente intenso su varie regioni.

IL CASO/ Lo strano Ferragosto di quell'Italia sola che cerca compagnia

Meteo Ferragosto 2022: temporali e non solo

Che meteo aspettarsi a Ferragosto? Le previsioni parlano di rovesci e temporali su Toscana, Umbria, Marche e Lazio, specie sui settori settentrionali. Ci saranno rovesci di forte intensità, ma non solamente. Si parla anche di frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Le previsioni per la giornata di ferragosto parlano di allerta gialla su Liguria, Toscana, Umbria, Marche e settori settentrionali del Lazio.

Ci sarà inoltre un po’ di instabilità nella zona delle Alpi centro-orientali e Levante Ligure con qualche rovescio, fino all’alta Toscana e ovest Emilia. Sul resto d’Italia le previsioni parlano di condizioni più stabili e soleggiate per Ferragosto, ma non è escluso il passaggio di alcune velature. Le temperature sono in aumento al Sud. Inoltre venti moderati da nordovest, da sud-sudest sui bacini nordoccidentali.

AUGURI BUON FERRAGOSTO 2022/ Frasi: da Gianni Morandi a Rodari, "il mare..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA