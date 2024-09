METEO MILANO: LA PIOGGIA SORPRENDE IL CAPOLUOGO LOMBARDO

Digitando sui motori di ricerca “Meteo Milano”, nella giornata di ieri era possibile già capire che oggi sarebbe stata una giornata instabile. 3bMeteo e altri portali di previsioni meteo parlavano infatti di possibili temporali in settimana, senza però dare precisi e chiari riferimenti. Sarà per questo che tanta gente è uscita per andare al lavoro o magari per fare un giro turistico in piazza Duomo e non solo, senza ombrello. All’ombra della Madonnina si è scatenato un temporale che ha sorpreso i più, lasciando bagnato dalla testa ai piedi più di qualcuno con anche forti raffiche di vento improvvise. Come abbiamo spiegato, infatti, le previsioni non erano state molto chiare: si parlava di piogge senza però chiari riferimenti temporali.

METEO MILANO: TEMPORALE A SORPRESA, LA PIOGGIA BECCA

Le nubi sparse delle quali si parlava ieri hanno però portato a dei temporali nella giornata di oggi. Le previsioni meteo non erano state particolarmente precise a riguardo: si parlava infatti di maltempo previsto per la settimana ma senza indicare un giorno specifico. Per questo motivo non tutti erano pronti all’evenienza pioggia, fatto che ha portato cittadini e turisti a cominciare la giornata con un vero e proprio bagno d’acqua per via dell’acquazzone che si è abbattuto sulla città. Nonostante la pioggia, comunque, restano alte le temperature nella città meneghina, che dopo il maltempo della mattina dovrebbe ritrovare il sole che ha campeggiato sul Duomo nelle ultime settimane.

Dal primo pomeriggio dovrebbero infatti esserci nubi sparse sulla città ma senza precipitazioni: dalle 14.00 in poi, dunque, via agli ombrelli, almeno secondo le previsioni di 3bmeteo. Nessuna tregua, invece, sul fronte caldo: la pioggia della mattinata aveva illuso sul fatto che potessero calare le temperature, che si sono aggirate intorno ai 22-23 gradi con un picco di 25, ma nel pomeriggio non sarà così. Torneranno infatti i 30 gradi e intorno alle 16, fino alle 18, raggiungeranno persino picchi di 31.5. Dunque, il sole tornerà sulla città, lasciando la pioggia alle spalle.