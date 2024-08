ALLERTA METEO SALERNO: ANCORA PIOGGIA SULLA CAMPANIA

Ancora un’ondata di maltempo sulla Campania nella giornata di domani, martedì 27 agosto. La protezione civile della Regione ha diramato un avviso di allerta gialla per la giornata, che partirà da mezzogiorno fino alla mezzanotte. A rischio la Regione intera, con possibili piogge, temporali sparsi e fenomeni come fulmini ma anche grandinate e forti venti. La Campania sarà interessata da incertezza meteorologica e rapidità di evoluzione: dunque nel corso della giornata potrebbero variare più volte le condizioni meteo.

Malpensa: riaperto l'aeroporto chiuso per il maltempo/ Video bomba d'acqua: allagati i Terminal 1 e 2

Come spiega TGR Campania, bisognerà prestare particolare attenzione al rischio idrogeologico: non sono infatti escluse piogge dalla portata tale da provocare allagamenti delle strade con innalzamento del livello dei corsi d’acqua ma anche caduta di massi ed eventuali frane. L’allerta meteo nella Regione Campania interesserà soprattutto la città di Salerno, che già nella giornata di oggi, lunedì 26 agosto, ha dovuto fare i conti con una pioggia improvvisa che ha provocato non pochi disagi per i cittadini. I fenomeni temporaleschi proseguiranno anche nella giornata di domani che sarà appunto caratterizzata da un’allerta gialla a partire dalle 12 in poi.

Tromba d'aria a Reggio Calabria: sradicato un gazebo/ Disagi ai trasporti: bloccati aerei e treni

ALLERTA METEO SALERNO: LE PREVISIONI IN CAMPANIA PER DOMANI

L’’allerta gialla diramata per la Regione Campania dalla Protezione Civile è stata emessa dopo che le valutazioni del centro funzionale hanno lasciato presupporre che nella giornata di domani, martedì 27 agosto, le condizioni meteo saranno tutt’altro che favorevoli a Salerno e non soltanto. Ci saranno infatti piogge e temporali improvvisi e repentini, con la situazione meteorologica che potrà variare in pochi minuti. L’allerta è stata diramata a partire dalle ore 12 e rimarrà tale fino alla mezzanotte. La Protezione Civile ha invitato i Comuni ad attivare i COC (Centri operativi comunali) per attuare i piani comunali e salvaguardare la popolazione, che allo stesso tempo è invitata a limitare gli spostamenti, rinviando tutti quelli non necessari.