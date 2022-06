Meteo, nuova ondata di calore: +40 gradi “Estate sarà rovente”/ Allarme Coldiretti

Sta per arrivare una nuova ondata di calore anomalo, con punte di addirittura 40 gradi. Temperature che sarebbero alte anche per luglio, ma che agli inizi di giugno hanno davvero dell’incredibile. Dopo qualche giorno di tregua al nord Italia, con una serie di temporali che hanno decisamente rinfrescato il clima, nel giro di 24/48 ore il nostro Paese vedrà un nuovo aumento considerevole delle temperature, in particolare a partire dal 2 giugno, quando ci sarà una nuova ondata di calore “da piena estate”. A “boccheggiare” saranno soprattutto gli abitanti del centro e del sud Italia, visto che come detto sopra, la colonnina di mercurio raggiungerà i 40 gradi.

Il meteorologo del CNR, Giulio Betti, scrive su Twitter: “A partire da domani (martedì) un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale si rinforzerà sul Mediterraneo centrale coinvolgendo anche l’Italia. La spinta dinamica arriverà da una depressione ad ovest del Portogallo. L’ondata di calore – continua Betti – inizierà il 1° giugno e si concluderà intorno al 5-6 giungo, con tempistiche e modalità diverse tra Nord e Sud. L’apice del caldo è atteso tra venerdì e domenica, a seguire possibile parentesi più instabile e fresca”. Inoltre, sempre secondo lo stesso, come si legge su Repubblica: “Ci attende un’estate rovente”.

METEO, NUOVA ONDATA DI CALORE: 40 GRADI AL SUD E ALLE ISOLE

Preoccupati in coltivatori, con la Coldiretti che ha lanciato l’allarme (“A rischio le coltivazioni primaverili), alla luce del periodo di siccità in particolare in Pianura Padana, dove c’è il rischio di compromettere i raccolti.

In ogni caso le previsioni non prevedono nulla di buono per chi teme caldo e afa, ed in particolare in Sardegna, sulle regioni che si affacciano sul mar Tirreno, ma anche zone interne di Sicilia, Puglia e Basilicata. Meno coinvolto dicevamo il Nord, ma le temperature saranno superiori alle medie anche in Val Padana, con massime fino a 33-34 gradi, contro i 35-37 del centro, e i 36-40 previsti invece al sud e sulle isole.

