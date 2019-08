METEORITE IN SARDEGNA/ Video, l’esperto “Oggetto grande come un pallone da calcio”

Presunto meteorite avvistato nella tarda serata di ieri, nei cieli della Sardegna. Attorno alle 22:30 numerosi fra turisti e residenti, hanno segnalato una scia luminosa e infuocata nel cielo, spentasi nel giro di qualche secondo. La redazione di Sky Tg 24 ha intervistato Manuel Floris, astronomo del Planetario, per avere un parere scientifico sulla vicenda: “Deve essersi trattato di un meteorite, precipitato in mare, presumibilmente tra la Sardegna e le Baleari. Viaggiava a velocità altissima, centinaia di chilometri orari, e doveva essere composto da ferro, che a contatto con l’atmosfera è bruciato velocemente, dando origine al bagliore che ha praticamente illuminato il cielo a giorno”. Un piccolo meteorite quindi è precipitato nella costa ovest della Sardegna, in quella strisca di mare che separa la regione italiana dalle isole spagnole come Ibiza e Formentera. Secondo Floris si dovrebbe essere trattato di un oggetto di dimensioni minute: “doveva pesare uno o due chili, ma non doveva essere più grande di una palla da calcio”. Svelato il mistero? (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

METEORITE IN SARDEGNA: IL VIDEO

Misterioso avvistamento in Sardegna, forse un meteorite. Un oggetto luminosissimo non identificato è stato individuato nei cieli della splendida regione d’Italia attorno alle ore 22:30 di ieri, venerdì 16 agosto. Da Cagliari a Sassari, passando per Sanluri e Magoro, sono stati svariati gli avvistamenti di un’enorme palla di luce che ha illuminato a giorno per alcuni istanti la Sardegna, prima di spegnersi per sempre. Che cos’era quella gigantesca scia luminosa? Forse un “residuo” del recente San Lorenzo, quando tipicamente cadono le stelle, o forse altro? Come sottolinea Casteddu online, sito che tratta notizie inerenti la Sardegna, sui social sono stati moltissimi gli avvistamenti: “L’ho vista a Medau Su Cramu, al parco di Molentargius, sembrava che cadesse direttamente in giardino”, racconta Silvia Deiana. In fondo il video

dell’avvistamento.

METEORITE IN SARDEGNA, VIDEO

Così invece un’altra lettrice, Veronica Muggironi: “Volevo segnalarvi una scia infuocata attraversare il cielo,verso le 22.30! Un qualcosa di molto strano,impossibile da fotografare per la sua super velocità! Chissà….di cosa si sarà trattato?”. Questo invece il racconto di Kewim Amstaf: “Vista in diretta , una fortissima e intensa luce sul verdino…e poi mentre cadeva ha preso fuoco, erano visibili proprio le fiamme …nessun boato, ero ad Assemini davanti alla caserma dei carabinieri e come me decine di persone …”, mentre Giommaria Derudas, parla di un avvistamento anche a Villasimius, una delle spiagge più belle del sud dell’isola: “Vista anche a Villasimius…. Bagliore meraviglioso”. Infine avvistamento anche a nord, ad Alghero: “Vista ad Alghero direzione Bosa , ho pensato ad un razzo lanciato da una barca ???”. Difficile capire con certezza di cosa si sia trattato, ma nella giornata alcuni esperti del settore potrebbero dire la loro e fornire qualche risposta in più in merito a questo misterioso avvistamento. Nel frattempo potete visionare uno dei molti video pubblicati in rete, soprattutto su Youtube, nelle ultime ore, proprio inerenti il “meteorite” sardo. Di seguito il video del meteorite in Sardegna

IL VIDEO DEL METEORITE IN SARDEGNA





© RIPRODUZIONE RISERVATA