Meteorite Sardegna: esplosione da 0.1 chilotoni/ Deflagrazione pari a 86 t di tritolo

Si torna a parlare del meteorite che cinque giorni fa, nella notte fra il 16 e il 17 agosto scorsi, ha illuminato i cieli della Sardegna. Una “palla di fuoco” che è stata avvistata da nord a sud della splendida isola italiana, ma anche in altre nazioni d’Europa, leggasi Francia, Spagna e Svizzera, senza dimenticarsi dei vicini della Tunisia. Ebbene, nelle ultime ore sono giunte numerose informazioni in merito all’esplosione nei cieli sardi, e in base a quanto riferito dall’Imo, l’International Meteor Organization, (l’organizzazione internazionale dei meteoriti), “Il meteorite era così grande da rilasciare nell’atmosfera un’energia stimata di 0.1 chilotoni di TNT; è stato rilevato nelle indagini infrasuoni del Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Ctbto”. L’organizzazione scientifica spiega inoltre che il “bolide”, così come vengono chiamati in gergo tecnico questi tipi di asteroide, aveva una velocità di 14 chilometri per ogni secondo, ed era largo circa un metro e mezzo, per una massa superiore alle 4 tonnellate.

METEORITE SARDEGNA: ESPLOSIONE DA 0.1 CHILOTONI

Nulla a che vedere con le info che si erano diffuse immediatamente dopo l’avvistamento, che parlavano di un piccolo masso grande quanto un pallone da calcio, e dal peso contenuto. Secondo quanto raccolto dal planetario dell’Unione Sarda, come riferisce l’edizione online dell’agenzia Ansa, l’esplosione del meteorite ha prodotto un’energia che corrisponde a circa 86 tonnellate di tritolo: in poche parole, la deflagrazione del corpo celeste è stata di 400 volte superiore all’esplosivo che è stato utilizzato nelle scorse settimane a Genova, per demolire le vecchie campate del Ponte Morandi. Ricordiamo che fortunatamente il meteorite non ha toccato suolo, terminando la sua corsa impazzita in mare, e senza coinvolgere alcuna persona. La cosa certa è che l’evento ha tenuto con il fiato sospeso migliaia di persone, che per pochi istanti sono riuscite ad avvistare quella spettacolare quanto inquietante palla di fuoco nel cielo. Numerosi i video diffusi sul web immediatamente dopo l’accaduto, tutti cliccatissimi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA